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Выпуск 10 | 07.08.2021 | CELEBRITY

Не пропустіть нове протистояння чоловіків і дружин в 10 випуску Мастер Шеф Селебрити! Сьогодні Alyosha, MamaRika і Катерина Тишкевич борються за звання кращого кулінара з власними чоловіками. Тарас Тополя, Сергій Середа та Валентин Томусяк не так часто бувають на кухні, як їхні другі половинки, однак теж володіють певними кулінарними навичками. Катерина Тишкевич навіть визнає, що чоловік готує борщ смачніше, ніж вона!

Однак в 10 випуску Мастер Шеф Селебріті вони готуватимуть зовсім не борщ. Мітболи, баварські ковбаски і плов – ось, що сьогодні буде в меню суддів, яким належить оцінювати кулінарні вміння учасників. Хто ж готує краще, чоловіки чи дружини? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Селебрити 10 випуск онлайн!

Дивитися онлайн МастерШеф. CELEBRITY 9 випуск від 31.07.2021

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