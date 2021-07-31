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Выпуск 9 | 31.07.2021 | CELEBRITY

У 9 випуску Мастер Шеф Селебріті зустрінуться ті, хто завжди знаходяться по різні боки барикад. Любителі кішок і собак ніколи не зможуть зрозуміти одне одного! Цього разу собачники і кошатники змагатимуться в кулінарній майстерності.

У команді собачників – Дмитро Коляденко, Олег Кензов і Jamala. Монро, Амадор Лопес та Ілона Гвоздьова дають перевагу котикам. Хто ж переможе і забере додому символ проекту – срібну сковорідку? Дізнайтеся просто зараз!

Амадор Лопес вчергове доведе, що венесуельці – дуже експресивні люди. Монро буде важко грати в кулінарного крокодила, адже в цьому конкурсі їй не можна буде говорити. Jamala стверджує, що закохала в себе свого чоловіка за допомогою борщу. Чи дасть це її команді шанс на перемогу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Селебріті 9 випуск онлайн.

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 8 випуск від 24.07.2021

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