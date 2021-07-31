В 9 выпуске Мастер Шеф Селебрити встретятся те, кто всегда находится по разные стороны баррикад. Любители кошек и собак никогда не смогут понять друг друга! На этот раз собачники и кошатники будут состязаться в кулинарном мастерстве.

В команде собачников – Дмитрий Коляденко, Олег Кензов и Jamala. Монро, Амадор Лопес и Илона Гвоздева предпочитают котиков. Кто же победит и заберет домой символ проекта – серебряную сковородку? Узнайте прямо сейчас!

Амадор Лопес в очередной раз докажет, что венесуэльцы – очень экспрессивные люди. Монро будет трудно играть в кулинарного крокодила, ведь в этом конкурсе ей нельзя будет говорить. Jamala утверждает, что влюбила в себя своего мужа при помощи борща. Даст ли это ее команде шанс на победу? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 9 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 8 выпуск от 24.07.2021