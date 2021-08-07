Не пропустите новое противостояние мужей и жен в 10 выпуске Мастер Шеф Селебрити! Сегодня Alyosha, MamaRika и Екатерина Тышкевич борются за звание лучшего кулинара с собственными мужьями. Тарас Тополя, Сергей Середа и Валентин Томусяк не так часто бывают на кухне, как их вторые половинки, однако тоже владеют определенными кулинарными навыками. Катерина Тышкевич даже признает, что муж готовит борщ вкуснее, чем она!

Однако в 10 выпуске Мастер Шеф Селебрити они будут готовить совсем не борщ. Митболы, баварские колбаски и плов – вот, что сегодня будет в меню судей, которым предстоит оценивать кулинарные умения участников. Кто же готовит лучше, мужья или жены? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 10 выпуск онлайн!

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 9 выпуск от 31.07.2021