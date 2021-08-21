У 12 випуску Мастер Шеф Селебріті знаменитості зароблятимуть зірки своїми кулінарними талантами. Хто краще готує кабачкові оладки? Чи вміє Олександр Еллерт робити драники? Дізнайтеся просто зараз!

Перша ж картка під коробкою-загадкою поставить чоловіків в безвихідь. Щоб заробити бал, їм потрібно приготувати тост. Григорій Решетник одразу кинеться на пошуки тостера! Що збентежить Влада Яму в поведінці товариша по команді? Дізнайтеся просто зараз!

Дівчатам дістануться знайомі й улюблені страви, такі як пюре і курячі котлети. Але чи допоможе їм це перемогти в конкурсі? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Селебріті 1 сезон 12 випуск від 21.08.2021!

Дивитися онлайн МастерШеф. CELEBRITY 12 випуск від 21.08.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 12 випуск частина 3 від 21.08.2021