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Video: Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 12. Часть 2 от 21.08.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Селебрити 12 выпуск часть 2 от 21 августа 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Celebrity выпуск 12 (эфир от 21.08.2021) на сайте СТБ
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Выпуск 12 | 21.08.2021 | CELEBRITY

В 12 выпуске Мастер Шеф Селебрити знаменитости будут зарабатывать звезды своими кулинарными талантами. Кто лучше готовит кабачковые оладьи? Умеет ли Александр Эллерт делать драники? Узнайте прямо сейчас!

Первая же карточка под коробкой-загадкой поставит мужчин в тупик. Чтобы заработать балл, им нужно приготовить тост. Григорий Решетник тут же бросится на поиски тостера! Что смутит Влада Яму в поведении товарища по команде? Узнайте прямо сейчас!

Девушкам достанутся знакомые и любимые блюда, такие как пюре и куриные котлеты. Но поможет ли им это победить в конкурсе? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 1 сезон 12 выпуск от 21.08.2021!

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