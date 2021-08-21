В 12 выпуске Мастер Шеф Селебрити знаменитости будут зарабатывать звезды своими кулинарными талантами. Кто лучше готовит кабачковые оладьи? Умеет ли Александр Эллерт делать драники? Узнайте прямо сейчас!

Первая же карточка под коробкой-загадкой поставит мужчин в тупик. Чтобы заработать балл, им нужно приготовить тост. Григорий Решетник тут же бросится на поиски тостера! Что смутит Влада Яму в поведении товарища по команде? Узнайте прямо сейчас!

Девушкам достанутся знакомые и любимые блюда, такие как пюре и куриные котлеты. Но поможет ли им это победить в конкурсе? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 1 сезон 12 выпуск от 21.08.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 12 выпуск от 21.08.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 12 выпуск часть 3 от 21.08.2021