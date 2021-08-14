В первом конкурсе Мастер Шеф Селебрити 11 выпуск Овны и Раки угадывают блюда наощупь. Слава Каминская быстро определит, что в ее тарелке лежат какие-то галушки, но что на самом деле нужно приготовить команде Раков? И смогут ли девушки догадаться по указаниям Славы, какое блюдо им нужно приготовить? Узнайте прямо сейчас!

Александр Педан засунет свои пальцы в пасту, найдет там оливки и каперсы, но не сможет понять, какой там соус. Самый главный вопрос конкурса – есть там помидоры или нет? Чтобы точно понять, нужно ли добавлять в пасту томаты, Александр Педан попробует соус из тарелки соперников. Как отнесется к этому Слава Каминская? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 11 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 11 выпуск от 14.08.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 11 выпуск часть 2 от 14.08.2021