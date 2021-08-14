У першому конкурсі Мастер Шеф Селебріті 11 випуск Овни і Раки вгадують страви на дотик. Слава Камінська швидко визначить, що в її тарілці лежать якісь галушки, але що насправді потрібно приготувати команді Раків? І чи зможуть дівчата здогадатися за вказівками Слави, яку страву їм потрібно приготувати? Дізнайтеся просто зараз!

Олександр Педан засуне свої пальці в пасту, знайде там оливки і каперси, але не зможе зрозуміти, який там соус. Найголовніше питання конкурсу – є там помідори чи ні? Щоб точно зрозуміти, чи потрібно додавати в пасту томати, Олександр Педан спробує соус із тарілки суперників. Як поставиться до цього Слава Камінська? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Селебріті 11 випуск онлайн.

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 11 випуск від 14.08.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 11 випуск частина 2 від 14.08.2021