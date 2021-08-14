У другому конкурсі Мастер Шеф Селебріті 11 випуск учасники заробляють зірки! На кухні на них чекають коробки-загадки. Під кожною захована картка з назвою страви, яку потрібно приготувати. Команда отримує бали лише в тому випадку, якщо Ектор Хіменес-Браво приймає страву. Якщо ні, потрібно переробити. За найпростіші страви суддя дає один бал, за найскладніші – три.

Комусь доведеться вперше в житті готувати яйця-пашот, а комусь – помучитися з соусом бешамель. Слава Камінська дізнається, що меренга – це десерт, а не алкоголь, як вона думала. Чи зможуть зірки приготувати ті страви, про які ніколи навіть не чули? Дізнайтеся просто зараз – дивіться МастерШеф Селебрити 11 випуск онлайн.

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 11 випуск від 14.08.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 11 випуск частина 3 від 14.08.2021