Во втором конкурсе Мастер Шеф Селебрити 11 выпуск участники зарабатывают звезды! На кухне их ждут коробки-загадки. Под каждой спрятана карточка с названием блюда, которое нужно приготовить. Команда получает баллы только в том случае, если Эктор Хименес-Браво принимает блюдо. Если нет, нужно переделать. За самые простые блюда судья дает один балл, за самые сложные – три.

Кому-то придется впервые в жизни готовить яйца-пашот, а кому-то – помучиться с соусом бешамель. Слава Каминская узнает, что меренга – это десерт, а не алкоголь, как она думала. Смогут ли звезды приготовить те блюда, о которых никогда даже не слышали? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 11 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 11 выпуск от 14.08.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 11 выпуск часть 3 от 14.08.2021