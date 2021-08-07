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Video: Мастер Шеф. Селебрити. Выпуск 10. Часть 2 от 07.08.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Селебрити 10 выпуск часть 2 от 07 августа 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Celebrity выпуск 10 (эфир от 07.08.2021) на сайте СТБ
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Второй конкурс Мастер Шеф Селебрити 10 выпуск – это настоящая легенда! Участники всех сезонов одинаково трепетали перед тем, как зайти в темную комнату. Теперь звезды узнают, каково это – двигаться наощупь, пытаясь найти нужные ингредиенты. Для Екатерины Тышкевич этот конкурс станет самым непростым испытанием, ведь она очень боится темноты.

Сегодня звездам придется в полной темноте ощупывать свиные уши, мясо и овощи, чтобы приготовить нужное блюдо. Кто сможет перебороть свои страхи и удивить судей своими кулинарными умениями? И что входит в состав противовирусного кебаба, который приготовит мужская команда? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 10 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 10 выпуск от 07.08.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 10 выпуск часть 3 от 07.08.2021

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