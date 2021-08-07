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Video: Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 10. Частина 2 від 07.08.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Селебріті 10 випуск частина 2 від 07 серпня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Celebrity випуск 10 (ефір від 07.08.2021) на сайті СТБ
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Другий конкурс Мастер Шеф Селебріті 10 випуск – це справжня легенда! Учасники всіх сезонів однаково тремтіли перед тим, як зайти в темну кімнату. Тепер зірки дізнаються, як це – рухатися навпомацки, намагаючись знайти потрібні інгредієнти. Для Катерини Тишкевич цей конкурс стане непростим випробуванням, адже вона дуже боїться темряви.

Сьогодні зіркам доведеться в повній темряві обмацувати свинячі вуха, м'ясо і овочі, щоб приготувати потрібну страву. Хто зможе перебороти свої страхи і здивувати суддів своїми кулінарними вміннями? І що входить до складу противірусного кебаба, який приготує чоловіча команда? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Селебріті 10 випуск онлайн.

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 10 випуск від 07.08.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 10 випуск частина 3 від 07.08.2021

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