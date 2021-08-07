Дивіться в 10 випуску Мастер Шеф Селебріті, хто готує плов краще, – чоловіки чи жінки! Але спочатку учасникам потрібно буде відповісти на запитання один про одного. Тут-то вони і дізнаються, хто не пам'ятає коронну страва тещі або колір очей чоловіка. Хто знає своїх других половинок краще? Дізнайтеся просто зараз!

За кожну неправильну відповідь команда отримає ускладнення. Кому доведеться готувати на лижах, а кому – пригощати суперників свіжоприготовленим смузі? Як покарати співака і що входить до складу справжнього чоловічого картопляного плову? Не пропустіть найгарячішу битву між чоловіками і жінками – дивіться Мастер Шеф Селебріті 10 випуск онлайн!

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 10 випуск від 07.08.2021