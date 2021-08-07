Смотрите в 10 выпуске Мастер Шеф Селебрити, кто готовит плов лучше, – мужчины или женщины! Но сначала участникам нужно будет ответить на вопросы друг о друге. Тут-то они и узнают, кто не помнит коронное блюдо тещи или цвет глаз супруга. Кто знает своих вторых половинок лучше? Узнайте прямо сейчас!

За каждый неправильный ответ команда получит усложнение. Кому придется готовить на лыжах, а кому – угощать соперников свежеприготовленным смузи? Как наказать певца и что входит в состав настоящего мужского картофельного плова? Не пропустите самую горячую битву между мужчинами и женщинами – смотрите Мастер Шеф Селебрити 10 выпуск онлайн!

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 10 выпуск от 07.08.2021