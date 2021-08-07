В первом испытании Мастер Шеф Селебрити 10 выпуск участники будут готовить митболы. Не все даже слово такое знают! И нет, не стоит путать митболы с банальными тефтельками, ведь в их состав не входит рис.

Чтобы добыть все ингредиенты для блюда, обеим командам предстоит выйти на кулинарный ринг. Они будут готовить омлет и разбирать рыбу, чтобы пройти на следующий этап. Эктор Хименес-Браво всегда строго оценивает то, насколько хорошо участники кулинарного проекта умеют удалять рыбные косточки. Даже матерые профессионалы замирают от ужаса, когда главный судья проекта показывает, что в его блюде что-то попалось! А справятся ли с этой задачей звезды? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Селебрити 10 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 10 выпуск от 07.08.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 10 выпуск часть 2 от 07.08.2021