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Video: Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 10. Частина 1 від 07.08.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Селебріті 10 випуск частина 1 від 07 серпня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Celebrity випуск 10 (ефір від 07.08.2021) на сайті СТБ
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У першому випробуванні Мастер Шеф Селебрити 10 випуск учасники готуватимуть мітболи. Не всі навіть слово таке знають! І ні, не варто плутати мітболи з банальними тюфтельками, адже до їхнього складу не входить рис.

Щоб добути всі інгредієнти для страви, обом командам належить вийти на кулінарний ринг. Вони будуть готувати омлет і розбирати рибу, щоб пройти до наступного етапу. Ектор Хіменес-Браво завжди строго оцінює те, наскільки добре учасники кулінарного проєкту вміють видаляти рибні кісточки. Навіть досвідчені професіонали завмирають від жаху, коли головний суддя проєкту показує, що в його страві щось попалося! А чи впораються з цим завданням зірки? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Мастер Шеф Селебріті 10 випуск онлайн.

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 10 випуск від 07.08.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 10 випуск частина 2 від 07.08.2021

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