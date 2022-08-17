Сосиска в тесте: пошаговый рецепт

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Сосиска в тесте: рецепт от Паши Серветника

17.08.2022

Сосиска в тесте — вкусное изобретение родом из Германии. На своей родине это блюдо более известно как «сосиска в ночной рубашке». Как приготовить сосиску в тесте? Пошаговый рецепт приготовления теста, сосиски и соуса от победителя «МастерШеф. Профессионалы» Паши Серветника читайте в материале.

сосиски в тесте

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Ингредиенты для теста:

  • мука пшеничная 300 г
  • масло сливочное 150 г
  • яйцо куриное 3 шт.
  • дрожжи прессованные 3 г
  • соль 6 г
  • сахар 20 г

Ингредиенты для сосиски:

  • баранья кишка 
  • утка 1 шт.
  • молоко 400 г
  • соль 30 г⠀

Ингредиенты для «Голландского» соуса:

  • сливочное масло 200 г
  • лук-порей 100 г
  • вино белое 50 г
  • соль 5 г
  • лимонный сок 5 г
  • яйцо куриное 5 шт.

Приготовление теста:

  1. Муку просеиваем и смешиваем со всеми сухими ингредиентами.
  2. Добавляем все остальные ингредиенты и вымешиваем 10 минут на высоких оборотах.
  3. Ставим в холодильник на 10 минут.
  4. Ещё раз вымешиваем 10 минут на высоких оборотах.
  5. Оставляем на 12 часов в холодильнике. После этого с тестом будет очень легко работать: формировать ленты из теста, наматывать их на тубы и запекать.

Приготовление сосиски:

  1. В сыром виде разбираем утку от костей, режем на небольшие кусочки и смешиваем с молоком и солью.
  2. Пробиваем блендером.
  3. У вас получится достаточно жидкая масса, которой вы должны наполнить кишки, замотать, а потом проварить, предварительно сделав пару дырочек с помощью шпажки. 
  4. При подаче сосиски обжариваем на сковородке до золотистой корочки.

Приготовление «Голландского» соуса:

  1. Сливочное масло топим в сотейнике и, когда оно растопилось, оставляем на медленном огне, для того чтобы оно изменило цвет и раскрылся весь вкус и аромат.
  2. После готовности пропускаем через сито.
  3. Лук обжариваем до золотистой корочки, добавляем вино и выпариваем.
  4. Добавляем лимонный сок и соль.
  5. Соединяем лук с маслом и пробиваем в однородную массу.
  6. Даем остыть до комнатной температуры.
  7. По принципу приготовления майонеза, взбиваем желтки с маслом и получаем «Голландский» соус без заваривания!

Источник: Instagram – pashaservetnyk

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