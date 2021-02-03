Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Торт «Наполеон»: рецепт от Владимира Ярославского

03.02.2021

Торт «Наполеон» – один из самых популярных рецептов выпечки. Тонкое слоеное тесто, нежнейший заварной крем еще и с чашечкой какао порадуют всех любителей сладостей. Семейным рецептом этого вкуснейшего торта поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт «Наполеона» читайте в  материале.

торт наполеон рецепт от владимира ярославского

Ингредиенты для 78 коржей:

  • яйцо – 3 шт.
  • сметана – 70 г
  • сахар – 70 г
  • масло сливочное растопленное – 70 г
  • молоко – 30 мл
  • коньяк  –15 г
  • соль – 2 г
  • мука – 450 г

Ингредиенты для крема:

  • молоко – 950 мл
  • сахар – 250 г
  • мука – 100 г
  • яйца – 4 шт.

Больше по теме: Американские пончики от Ивана Милановича

Приготовление:

  1. Смешиваем все ингредиенты для теста. Оно должно быть плотное и не липнуть к рукам.
  2. Раскатываем тесто с мукой очень тонко.
  3. Выпекаем при 180 градусах до румяности.
  4. Коржи проткнуть вилкой.
  5. 750 мл молока и 250 г сахара доводим до кипения и вводим смесь оставшихся ингредиентов для крема.
  6. Все перемешиваем тщательно и интенсивно. Завариваем в крем и остужаем.
  7. Когда крем остыл, добавляем 300 г сливочного масла комнатной температуры и взбиваем до полного «расхождения».  Должен получиться ароматный шелковистый однородный крем.
  8. Дальше просто промазываем коржи.
  9. Оставляем на ночь в холодильнике под пленкой.
  10. Утром отправляем под пресс или ставим доску сверху.

Не пропустите премьеру 3 сезона «МастерШеф. Профессионалы» уже в эту субботу, 6 февраля, в 19:00 на телеканале СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить