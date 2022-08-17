Сосиска в тісті: покроковий рецепт

Сосиска в тісті: рецепт від Павла Серветника

Сосиска в тісті – смачний винахід родом з Німеччини. На своїй батьківщині ця страва більш відома як «сосиска у нічній сорочці». Як приготувати сосиску в тісті? Покроковий рецепт приготування тіста, сосиски і соусу від переможця «МастерШеф. Професіонали» Павла Серветника читайте в матеріалі.

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Інгредієнти для тіста:

борошно пшеничне – 300 г

масло вершкове – 150 г

яйце куряче – 3 шт.

дріжджі пресовані – 3 г

сіль – 6 г

цукор – 20 г

Інгредієнти для сосиски:

бараняча кишка

качка – 1 шт.

молоко – 400 г

сіль – 30 г ⠀

Інгредієнти для «Голландського» соусу:

вершкове масло – 200 г

цибуля-порей – 100 г

вино біле – 50 г

сіль – 5 г

лимонний сік – 5 г

яйце куряче – 5 шт.

Приготування тіста:

Борошно просіваємо і змішуємо з усіма сухими інгредієнтами. Додаємо всі інші інгредієнти і вимішуємо 10 хвилин на високих оборотах. Ставимо в холодильник на 10 хвилин. Ще раз вимішуємо 10 хвилин на високих оборотах. Залишаємо на 12 годин у холодильнику. Після цього з тістом буде дуже легко працювати: формувати стрічки з тіста, намотувати їх на туби і запікати.

Приготування сосиски:

У сирому вигляді розбираємо качку від кісток, ріжемо на невеликі шматочки і змішуємо з молоком і сіллю. Пробиваємо блендером. У вас вийде досить рідка маса, якою ви повинні наповнити кишки, замотати, а потім проварити, попередньо зробивши кілька дірочок за допомогою шпажки. При подачі сосиски обсмажуємо на сковорідці до золотистої скоринки.

Приготування «Голландського» соусу:

Вершкове масло топимо в сотейнику і, коли воно розтопилося, залишаємо на повільному вогні для того, щоб воно змінило колір і розкрився весь смак і аромат. Після готовності пропускаємо через сито. Цибулю обсмажуємо до золотистої скоринки, додаємо вино і випаровуємо. Додаємо лимонний сік і сіль. З’єднуємо цибулю з маслом і пробиваємо в однорідну масу. Даємо охолонути до кімнатної температури. За принципом приготування майонезу, збиваємо жовтки з маслом і отримуємо « Голландський » соус без заварювання!

Джерело: Instagram – pashaservetnyk

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