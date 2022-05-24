Шоколадный бисквит от Елизаветы Глинской

Шоколадный бисквит порадует и сладкоежек, и просто любителей вкусно покушать. Судья «МастерШеф»-9 Елизавета Глинская поделилась рецептом этого десерта. Пошаговый рецепт найдете в материале.

Ингредиенты:

Яйца — 3 шт.

Желток — 3 шт.

Сахар — 90 г

Мука — 90 г

Какао-порошок — 15 г

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Приготовление:

Взбить яйца и желтки с сахаром до появления плотной пены. Получается воздушная пена, но со слабыми неустойчивыми пиками. Через сито, в несколько приемов, ввести муку с какао-порошком. Вмешивать сухие ингредиенты нужно деликатно, лопаткой, чтобы сохранить воздушность. Как только вся мука увлажнится, переложить массу в форму «кольцо» диаметром 16 см. Если это разъемная форма с дном, можно предварительно дно и стенки смазать тонким слоем сливочного масла и присыпать мукой. Если это металлическое кольцо, его ничем промазывать не нужно. Выпекать бисквит в разогретой до 160—165 градусов духовке 30—35 минут. Лучше проверить готовность деревянной шпажкой. Полностью остывший бисквит достать из формы. Если обернуть остывший бисквит пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре на 10—12 часов, то при разрезании на коржи он не будет крошиться.

Приятного аппетита!

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