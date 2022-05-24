Шоколадный бисквит от Елизаветы Глинской
24.05.2022
Шоколадный бисквит порадует и сладкоежек, и просто любителей вкусно покушать. Судья «МастерШеф»-9 Елизавета Глинская поделилась рецептом этого десерта. Пошаговый рецепт найдете в материале.
Ингредиенты:
- Яйца — 3 шт.
- Желток — 3 шт.
- Сахар — 90 г
- Мука — 90 г
- Какао-порошок — 15 г
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Приготовление:
- Взбить яйца и желтки с сахаром до появления плотной пены. Получается воздушная пена, но со слабыми неустойчивыми пиками.
- Через сито, в несколько приемов, ввести муку с какао-порошком. Вмешивать сухие ингредиенты нужно деликатно, лопаткой, чтобы сохранить воздушность.
- Как только вся мука увлажнится, переложить массу в форму «кольцо» диаметром 16 см. Если это разъемная форма с дном, можно предварительно дно и стенки смазать тонким слоем сливочного масла и присыпать мукой. Если это металлическое кольцо, его ничем промазывать не нужно.
- Выпекать бисквит в разогретой до 160—165 градусов духовке 30—35 минут. Лучше проверить готовность деревянной шпажкой.
- Полностью остывший бисквит достать из формы. Если обернуть остывший бисквит пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре на 10—12 часов, то при разрезании на коржи он не будет крошиться.
Приятного аппетита!
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