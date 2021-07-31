Сегодня, 31 июля, в 21:00 состоялся показ 9 выпуска грандиозного кулинарного шоу «МастерШеф. Селебрити»! Самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса встретились на главной кухне страны для того, чтобы показать, кто из них гуру кулинарии. Что же было в 9 выпуске шоу?

На самой знаменитой кухне «МастерШеф» появились новые звездные команды. На этот раз кулинарные отношения выясняли владельцы собак: Джамала, Олег Кензов и Дима Коляденко, ― и хозяева кошек: Илона Гвоздева, Монро и Амадор Лопес! Как известно, судьи Эктор Хименес-Браво и Дмитрий Танкович ― заядлые собачники! Повлияло ли это на их объективность?

В первом конкурсе один участник от каждой команды с закрытыми глазами пробовал блюдо-оригинал от Эктора за большой ширмой, чтобы его коллеги ничего не поняли. После этого команды одновременно отгадывали один и тот же рецепт. Та, которая приготовит блюдо вкуснее, получала 1 балл. Дмитрий Коляденко пробовал вслепую от своей команды красных, а Амадор Лопес ― от синих. Испанские крокеты с соусом рамеско приготовила команда красных, ведь Дмитрий Коляденко почти без ошибок отгадал все ингредиенты в блюде!

Следующим был конкурс под названием «Кулинарный крокодил». От синих блюдо показывала Монро, а от красных ― Олег Кензов. Монро досталось филе миньон с яблоками в винном соусе, а Олегу Кензову ― куриные медальоны со спаржей и сырным соусом. Они воочию увидели блюда-оригиналы, узнали все составляющие и показали своим командам каждый этап приготовления без слов, только с помощью жестов. На все про все судьи выделили участникам только 20 минут! В итоге выиграла команда синих.

В третьем конкурсе селебрити нужно было сделать печеночный торт. Однако готовить они должны были с усложнениями ― в лошадином седле, с выключенными плитами и т. п. Усложнения доставались участникам после викторины: если правильно ответишь на вопрос Эктора ― получишь легкое усложнение. В это трудно поверить, но в 3 конкурсе выиграла команда синих! Поэтому серебряная сковородка досталась хозяевам кошек: Илоне Гвоздевой, Монро и Амадору Лопесу.

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