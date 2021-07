Сьогодні, 31 липня, о 21:00 відбувся показ 9 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу зустрілися на головній кухні країни для того, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж було в 9 випуску шоу?

На найзнаменитішу кухню «МастерШеф» завітали нові зіркові команди. Цього разу кулінарні взаємини з’ясовували власники собак: Джамала, Олег Кензов і Діма Коляденко, ― та господарі котів: Ілона Гвоздьова, Монро та Амадор Лопес! Як відомо, судді Ектор Хіменес-Браво і Дмитро Танкович ― завзяті собаколюби! Чи вплинуло це на їхню об’єктивність?

У першому конкурсі один учасник від кожної команди з заплющеними очима куштував страву-оригінал від Ектора за великою ширмою, щоб його колеги нічого не зрозуміли. Після цього команди одночасно відгадували один і той самий рецепт. Та, яка приготує страву смачніше, отримувала 1 бал. Дмитро Коляденко куштував наосліп від своєї команди червоних, а Амадор Лопес — від синіх. Іспанські крокети із соусом рамеско приготували червоні, адже Дмитро Коляденко майже без помилок відгадав усі інгредієнти страви!

Наступним був конкурс під назвою «Кулінарний крокодил». Від синіх страву показувала Монро, а від червоних — Олег Кензов. Монро дісталося філе міньйон із яблуками у винному соусі. А Олегу Кензову — курячі медальйони зі спаржею та сирним соусом. Вони на власні очі побачили страви-оригінали, дізналися всі складники та показали своїм командам кожен етап приготування без слів, лише за допомогою жестів. На все про все судді виділили учасникам лише 20 хвилин! У підсумку виграла команда синіх.

У третьому конкурсі селебріті мали зробити печінковий торт. Проте готувати вони мусили з ускладненнями — у кінському сідлі, з вимкненими плитами тощо. Ускладнення діставалися учасникам після вікторини: якщо правильно відповіси на запитання Ектора — дістанеш легке ускладнення. У це важко повірити, але в 3 конкурсі виграла команда синіх! Тому срібна сковорідка дісталася господарям котів: Ілоні Гвоздьовій, Монро та Амадору Лопесу.

