Сьогодні, 24 липня, о 21:00 відбувся показ 8 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу зустрілися на головній кухні країни для того, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж було у 8 випуску шоу?

На відомій кухні «МастерШеф. CELEBRITY» у кулінарному поєдинку зійшлися легенди українського шоу-бізнесу і молоді зірки. Команда Наталії Могилевської, Олега Скрипки та Павла Зіброва змагалася проти Дмитра Кадная, Jerry Heil та Ivan Navi. Чи змогли легенди 90-х показати свою перевагу навіть у кулінарному мистецтві чи їм довелося поступитися молодим?

Першим був конкурс під назвою «Кулінарний крокодил». Наталя Могилевська і Jerry Heil на власні очі побачили страви-оригінали, дізналися всі складники та показали своїм командам кожен етап без слів, лише за допомогою жестів. На все про все судді виділили учасникам лише 20 хвилин! Молоді зірки готували першими страву капустяний шніцель із сирним соусом. А легенди — табуле з кускусом. Однак через те, що молоді зірки (команда синіх) не впоралися з пропорціями страви, у першому конкурсі виграли легенди (команда червоних).

У другому конкурсі обидві команди отримали стартові набори продуктів: борошно, картоплю, олію, м’ясо та ін. Однак судді знову ускладнили завдання за допомогою спеціальних інгредієнтів, які діставалися зірковим учасникам після незвичного завдання. На картках містилися логічні запитання, відповівши на які, вони мали вгадати продукт, потрібний для приготування їхньої вишуканої страви. За результатами завдання, червоним дістався ананас, а синім — яблука. Червоні зробили чотири страви, однак тільки одна — смажені кабачки — сподобалася Ектору Хіменесу-Браво. Команда синіх приготувала три страви — і найкраще поєднання смаків було саме у неї!

У третьому конкурсі «МастерШеф. CELEBRITY» команди повинні були подати суддям зрази з капустою. Проте готувати їх вони мусили з ускладненнями — у кінському сідлі, з вимкненими плитами тощо. Ускладнення діставалися учасникам тільки після вікторини: якщо правильно відповіси на запитання Ектора — дістанеш легке ускладнення. У це важко повірити, але в 3 конкурсі виграли легенди! Втім через те, що Іван Наві не зміг бути присутнім у крайньому конкурсі через апендицит, срібну сковороду від шоу «МастерШеф. Селебріті» конкурсанти передали саме йому!

