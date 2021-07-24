Сегодня, 24 июля, в 21:00 состоялся показ 8 выпуска грандиозного кулинарного шоу «МастерШеф. Селебрити»! Самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса встретились на главной кухне страны для того, чтобы показать, кто из них гуру кулинарии. Что же было в 8 выпуске шоу?

На известной кухне «МастерШеф. CELEBRITY» в кулинарном поединке сошлись легенды украинского шоу-бизнеса и молодые звезды. Команда Натальи Могилевской, Олега Скрипки и Павла Зиброва соревновалась против команды Дмитрия Кадная, Jerry Heil и Ivan Navi. Смогли ли легенды 90-х показать свое превосходство даже в кулинарном искусстве или же им пришлось уступить молодым?

Первым был конкурс под названием «Кулинарный крокодил». Наталья Могилевская и Jerry Heil воочию увидели блюда-оригиналы, узнали все составляющие и показали своим командам каждый этап без слов, только с помощью жестов. На все про все судьи выделили участникам только 20 минут! Молодые звезды готовили первыми блюдо капустный шницель с сырным соусом. А легенды — табуле с кускусом. Однако из-за того, что молодые звезды (команда синих) не справилась с пропорциями блюда, в первом конкурсе выиграл легенды (команда красных).

Во втором конкурсе обе команды получили стартовые наборы продуктов: мука, картофель, масло, мясо и др. Однако судьи снова усложнили задачу с помощью специальных ингредиентов, которые доставались звездным участникам после необычного задания. На карточках содержались логичные вопросы, ответив на которые, они должны были угадать продукт, необходимый для приготовления их изысканного блюда. По результатам задачи, красным достался ананас, а синим — яблоки. Красные сделали четыре блюда, однако только одно — жареные кабачки — понравилось Эктору Хименесу-Браво. Команда синих приготовила три блюда, и лучшее сочетание вкусов было именно у нее!

В третьем конкурсе «МастерШеф. CELEBRITY» команды должны были подать судьям зразы с капустой. Однако готовить их они должны были с усложнениями — в конском седле, с выключенными плитами и тому подобное. Осложнения доставались участникам только после викторины: если правильно ответишь на вопрос Эктора — получишь легкое усложнение. В это трудно поверить, но в 3 конкурсе выиграли легенды! И из-за того, что Иван Нави не смог присутствовать в крайнем конкурсе из-за аппендицита, серебряную сковороду от шоу «МастерШеф. Селебрити» конкурсанты передали именно ему!

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