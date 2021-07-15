Оладьи из молодой кукурузы — полезное блюдо, которое можно приготовить без особых усилий. Судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский любит использовать этот рецепт летом! Профессионал поделился несколькими секретами их приготовления, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт оладий из молодой кукурузы читайте в материале.

Ингредиенты: ⠀

молодая кукуруза — 3 кочана (срезанная — 420 г);

маленькие яйца — 2 шт.;

мука — 70 г;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Сначала нужно очистить кочаны, разрезать их пополам поперек, а дальше ножом срезать сладкие зерна. Должно получиться 420 г кукурузы. Кстати, не бойтесь срезать их, даже если срежете мало.

Добавьте яйца, муку, соль и хорошо перемешайте. Жарьте на сковороде на среднем огне с обеих сторон до румяности. А потом еще раз прогревайте с каждой стороны — прямо на сковороде. Масса сначала получается очень нежная, поэтому первый раз переворачивайте оладьи осторожно! А дальше они получаются достаточно плотные, но невероятно сочные и вкусные.

Очень вкусно подавать такие оладьи горячими на завтрак вместе с яйцом пашот или лососем. Также можно добавить в смесь зеленый острый перец. Он средней остроты и ароматный, поэтому придаст особую пикантность блюду.

Приятного аппетита!

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