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Оладьи из молодой кукурузы: рецепт от Владимира Ярославского

15.07.2021

Оладьи из молодой кукурузы — полезное блюдо, которое можно приготовить без особых усилий. Судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский любит использовать этот рецепт летом! Профессионал поделился несколькими секретами их приготовления, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт оладий из молодой кукурузы читайте в материале.

Ингредиенты: ⠀

  • молодая кукуруза — 3 кочана (срезанная — 420 г);
  • маленькие яйца — 2 шт.;
  • мука — 70 г;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Сначала нужно очистить кочаны, разрезать их пополам поперек, а дальше ножом срезать сладкие зерна. Должно получиться 420 г кукурузы. Кстати, не бойтесь срезать их, даже если срежете мало.
  1. Добавьте яйца, муку, соль и хорошо перемешайте.
  2. Жарьте на сковороде на среднем огне с обеих сторон до румяности. А потом еще раз прогревайте с каждой стороны — прямо на сковороде.
  3. Масса сначала получается очень нежная, поэтому первый раз переворачивайте оладьи осторожно! А дальше они получаются достаточно плотные, но невероятно сочные и вкусные.

Очень вкусно подавать такие оладьи горячими на завтрак вместе с яйцом пашот или лососем. Также можно добавить в смесь зеленый острый перец. Он средней остроты и ароматный, поэтому придаст особую пикантность блюду.

Приятного аппетита!

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