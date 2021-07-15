Оладки з молодої кукурудзи – корисна страва, яку можна приготувати без особливих зусиль. Суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський любить використовувати цей рецепт літом! Професіонал поділився кількома секретами їхнього приготування, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт оладків з молодої кукурудзи читайте в матеріалі.

Інгредієнти:⠀

молода кукурудза — 3 качани (зрізана — 420 г);

маленькі яйця — 2 шт.;

борошно — 70 г;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно очистити качани, розрізати їх навпіл поперек, а далі ножем зрізати солоденькі зернята. Має вийти 420 г кукурудзи. До речі, не бійтесь зрізати їх, навіть якщо зріжете мало.

Додайте яйця, борошно, сіль та добре перемішайте. Смажте на пательні на середньому вогні з обох сторін до рум’яності. А потім ще раз прогрівайте з кожного боку — просто на пательні. Маса спочатку виходить дуже ніжна, тому перший раз перевертайте оладки обережно! А далі вони досить щільні, але неймовірно соковиті та смачні.

Дуже смачно подавати такі оладки гарячими на сніданок разом із яйцем пашот або з лососем. Також можна додати в суміш зелений гострий перець. Він середньої гостроти та ароматний, тому надасть особливої пікантності страві.

Смачного!

Більше на тему: Зелений борщ: рецепт зі щавлем

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ