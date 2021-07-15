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Оладки з молодої кукурудзи: рецепт від Володимира Ярославського

15.07.2021

Оладки з молодої кукурудзи – корисна страва, яку можна приготувати без особливих зусиль. Суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський любить використовувати цей рецепт літом! Професіонал поділився кількома секретами їхнього приготування, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт оладків з молодої кукурудзи читайте в матеріалі.

Інгредієнти:⠀

  • молода кукурудза  — 3 качани (зрізана — 420 г);
  • маленькі яйця — 2 шт.;
  • борошно — 70 г;
  • сіль — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Спочатку потрібно очистити качани, розрізати їх навпіл поперек, а далі ножем зрізати солоденькі зернята. Має вийти 420 г кукурудзи. До речі, не бійтесь зрізати їх, навіть якщо зріжете мало. 
  1. Додайте яйця, борошно, сіль та добре перемішайте.
  2. Смажте на пательні на середньому вогні з обох сторін до рум’яності. А потім ще раз прогрівайте з кожного боку — просто на пательні.
  3. Маса спочатку виходить дуже ніжна, тому перший раз перевертайте оладки обережно! А далі вони досить щільні, але неймовірно соковиті та смачні.

Дуже смачно подавати такі оладки гарячими на сніданок разом із яйцем пашот або з лососем. Також можна додати в суміш зелений гострий перець. Він середньої гостроти та ароматний, тому надасть особливої пікантності страві. 

Смачного!

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