Оладки з молодої кукурудзи: рецепт від Володимира Ярославського
15.07.2021
Оладки з молодої кукурудзи – корисна страва, яку можна приготувати без особливих зусиль. Суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський любить використовувати цей рецепт літом! Професіонал поділився кількома секретами їхнього приготування, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт оладків з молодої кукурудзи читайте в матеріалі.
Інгредієнти:⠀
- молода кукурудза — 3 качани (зрізана — 420 г);
- маленькі яйця — 2 шт.;
- борошно — 70 г;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування:
- Спочатку потрібно очистити качани, розрізати їх навпіл поперек, а далі ножем зрізати солоденькі зернята. Має вийти 420 г кукурудзи. До речі, не бійтесь зрізати їх, навіть якщо зріжете мало.
- Додайте яйця, борошно, сіль та добре перемішайте.
- Смажте на пательні на середньому вогні з обох сторін до рум’яності. А потім ще раз прогрівайте з кожного боку — просто на пательні.
- Маса спочатку виходить дуже ніжна, тому перший раз перевертайте оладки обережно! А далі вони досить щільні, але неймовірно соковиті та смачні.
Дуже смачно подавати такі оладки гарячими на сніданок разом із яйцем пашот або з лососем. Також можна додати в суміш зелений гострий перець. Він середньої гостроти та ароматний, тому надасть особливої пікантності страві.
Смачного!
Більше на тему: Зелений борщ: рецепт зі щавлем
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+