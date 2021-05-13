Холодный свекольник: рецепт от Владимира Ярославского

Холодный свекольник – вкус знакомый многим из детства. Этот освежающий суп радует не только вкусом, но и своими полезными качествами. Секретами приготовления холодного свекольника поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт холодного свекольника читайте в материале.

Ингредиенты:

большая печеная свекла – 1 шт.

средний огурец – 1 шт.

вареное яйцо – 3 шт.

редис – 2 шт.

вареный картофель – по вкусу

куриный бульон – 1/2 л

куриное бедрышко отварное – 1 шт.

зеленый лук, петрушка, укроп – в неограниченном количестве

горчица – 2 ч. л.

сок 1/4 лимона

сметана 25% – 150-200 г

соль по вкусу

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Приготовление:

Смешиваем вареные желтки с солью и горчицей. Добавляем сметану и хорошо растираем, потом добавляем бульон. Свеклу, редис, огурец и белок вареного яйца нарезаем мелкой соломкой. Зелень нарезаем просто мелко. Все смешиваем и отправляем в холодильник на пару часов настояться до малинового цвета. Доводим ещё раз до вкуса и подаем.

Советы от Владимира Ярославского:

Свеклу берите средних размеров и самого яркого цвета – она вкуснее. Зелени никогда не жалейте – чем больше тем вкуснее. Не жалейте горчицы, и если «нехватка» вкуса, значит добавьте соли и лимонного сока ещё. Никогда не используйте в супы «кучерявую» петрушку она прям режет горло и не имеет яркого вкуса и аромата

Приятного аппетита!

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