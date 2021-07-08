Цветы цукини: рецепт от Владимира Ярославского
Цветы цукини – вкусное летнее лакомство. Существует множество способов его приготовления. Своим рецептом поделился судья «МастерШеф» Владимир Ярославский. Как приготовить цветы цукини? Пошаговый рецепт приготовления читайте в материале.
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«Я так и не скажу сразу, откуда вся история началась. Но для меня цветы цукини появились в Италии. Там они в продаже с весны до осени, самые большие – тыквенные. Разных сортов и размеров, их используют и как просто начинку для пиццы, как чипсы в ресторанах и как отдельное блюдо» – рассказал Владимир Ярославский.
Ингредиенты:
- цветы цукини – 10 шт.
- лук репчатый – 50 г
- масло сливочное – 20 г
- шпинат – 250 г
- рикотта – 250 г
- пармезан – 50 г
Приготовление:
- Лук нарезаем мелким кубиком.
- Обжариваем на сливочном масле до слегка золотистого цвета. Добавляем порезанный крупно шпинат и слегка обжариваем.
- Добавляем соль и черный перец по вкусу.
- Рикотту смешиваем с натертым в пудру пармезаном.
- Добавляем охлажденный уже шпинат и перемешиваем.
- Цветы цукини очистить от пестиков и тычинок внутри. Наполняем фаршем.
- Удобнее всего это делать через кондитерский мешок.
- Далее можно делать кляр и обжаривать во фритюре. Но мне нравится больше другой вариант – цветы посыпают сухариками и ещё пармезаном, поливают оливковым маслом и запекают при 220–240 градусах примерно 4 минуты до румяности.
«Подают цветы с соусом. Вы можете сделать традиционный томатный. Или майонез с вялеными томатами. Или ещё рядом посыпать немного рататуем – как у меня на фото».
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Ингредиенты для традиционного томатного итальянского соуса:
- лук репчатый – 100 г
- оливковое масло – 50 г
- чеснок – 30 г
- тимьян и розмарин – 10 г
- базилик – 25 г
- томаты в собственном соку – 1 кг
Приготовление:
- На масле обжариваем произвольно нарезанный лук.
- Добавляем чеснок и травы, затем томаты (можно их предварительно измельчить блендером).
- На медленном огне держим примерно 1 час. Это нужно, чтобы ушла особая кислота и появилась сладость. Не выпариваем, а именно томим!
- Затем все протираем.
Приятного аппетита!
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Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova