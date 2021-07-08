Цветы цукини – вкусное летнее лакомство. Существует множество способов его приготовления. Своим рецептом поделился судья «МастерШеф» Владимир Ярославский. Как приготовить цветы цукини? Пошаговый рецепт приготовления читайте в материале.

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«Я так и не скажу сразу, откуда вся история началась. Но для меня цветы цукини появились в Италии. Там они в продаже с весны до осени, самые большие – тыквенные. Разных сортов и размеров, их используют и как просто начинку для пиццы, как чипсы в ресторанах и как отдельное блюдо» – рассказал Владимир Ярославский.

Ингредиенты:

цветы цукини – 10 шт.

лук репчатый – 50 г

масло сливочное – 20 г

шпинат – 250 г

рикотта – 250 г

пармезан – 50 г

Приготовление:

Лук нарезаем мелким кубиком. Обжариваем на сливочном масле до слегка золотистого цвета. Добавляем порезанный крупно шпинат и слегка обжариваем. Добавляем соль и черный перец по вкусу. Рикотту смешиваем с натертым в пудру пармезаном. Добавляем охлажденный уже шпинат и перемешиваем. Цветы цукини очистить от пестиков и тычинок внутри. Наполняем фаршем. Удобнее всего это делать через кондитерский мешок. Далее можно делать кляр и обжаривать во фритюре. Но мне нравится больше другой вариант – цветы посыпают сухариками и ещё пармезаном, поливают оливковым маслом и запекают при 220 – 240 градусах примерно 4 минуты до румяности.

«Подают цветы с соусом. Вы можете сделать традиционный томатный. Или майонез с вялеными томатами. Или ещё рядом посыпать немного рататуем – как у меня на фото».

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Ингредиенты для традиционного томатного итальянского соуса:

лук репчатый – 100 г

оливковое масло – 50 г

чеснок – 30 г

тимьян и розмарин – 10 г

базилик – 25 г

томаты в собственном соку – 1 кг

Приготовление:

На масле обжариваем произвольно нарезанный лук. Добавляем чеснок и травы, затем томаты (можно их предварительно измельчить блендером). На медленном огне держим примерно 1 час. Это нужно, чтобы ушла особая кислота и появилась сладость. Не выпариваем, а именно томим! Затем все протираем.

Приятного аппетита!

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Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova

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