Квіти цукіні – смачна літня страва. Є безліч способів їх приготування. Своїм рецептом поділився суддя «МастерШеф» Володимир Ярославський. Як приготувати квіти цукіні? Покроковий рецепт приготування читайте в матеріалі.

Більше на тему: Лляна олія – користь і шкода: поради від Володимира Ярославського

«Я так і не скажу відразу, звідки вся історія почалася. Але для мене квіти цукіні з’явилися в Італії. Там вони у продажу з весни до осені, найбільші – гарбузові. Різних сортів і розмірів, їх використовують і як просто начинку для піци, як чипси в ресторанах і як окрему страву» – розповів Володимир Ярославський.

Інгредієнти:

квіти цукіні – 10 шт.

цибуля ріпчаста – 50 г

масло вершкове – 20 г

шпинат – 250 г

рикота – 250 г

пармезан – 50 г

Приготування:

Цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Обсмажуємо на вершковому маслі до злегка золотистого кольору. Додаємо порізаний крупно шпинат і злегка обсмажуємо. Додаємо сіль і чорний перець за смаком. Рикоту змішуємо з натертим у пудру пармезаном. Додаємо вже охолоджений шпинат і перемішуємо. Квіти цукіні очистити від маточок і тичинок всередині. Наповнюємо фаршем. Найзручніше це робити кондитерським мішком. Далі можна робити кляр і обсмажувати у фритюрі. Але мені подобається більше інший варіант – квіти посипають сухарями і ще пармезаном, поливають оливковою олією і запікають при 220 – 240 градусах приблизно 4 хвилини до рум’яності.

«Подають квіти з соусом. Ви можете зробити традиційний томатний. Або майонез з в’яленими томатами. Або ще поруч посипати трохи рататуєм – як у мене на фото».

Більше на тему: Холодний борщ: рецепт від Володимира Ярославського

Інгредієнти для традиційного томатного італійського соусу:

цибуля ріпчаста – 100 г

оливкова олія – ​​50 г

часник – 30 г

чебрець і розмарин – 10 г

базилік – 25 г

томати у власному соку – 1 кг

Приготування:

На маслі обсмажуємо довільно нарізану цибулю. Додаємо часник і трави, потім томати (можна їх попередньо подрібнити блендером). І на повільному вогні тримаємо приблизно 1 годину. Це потрібно, щоб зникла особлива кислота і з’явилася солодкість. Не випаровуємо, а потрібно саме томити! Потім все перетираємо.

Смачного!

Більше на тему: Морквяний пиріг: рецепт від Володимира Ярославського

Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ