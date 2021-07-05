В финале «МастерШеф» подростки упорно боролись за статус суперфиналистов. В одном из финальных конкурсов Каролина Залевская поразила судей своим невероятным мороженым, которое было признано лучшим за всю историю «МастерШеф». Читайте в нашем материале этот легендарный пошаговый рецепт сливочного мороженого с лимонным курдом от Каролины Залевской.

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Ингредиенты для мороженого:

маскарпоне (или любой другой мягкий сыр) — 250 г

сливки 33% жирности — 150 мл

сахарная пудра — примерно 60 г или по вкусу

ванильный сахар — 1 пакетик

Ингредиенты для лимонного курда:

лимонный сок — 60 мл

желтки — 2 шт.

сахар — 25 г

Способ приготовления:

Приготовьте мороженое: все компоненты взбейте до состояния крема. Отправьте смесь в мороженицу. Если ее нет, то выложите смесь в емкость и поставьте в морозильную камеру, периодически перемешивая. Так как масса густая, то мороженое застынет довольно быстро. Вариации мороженого: по желанию можете добавить к смеси измельченную мяту, порезанные ягоды или кусочки шоколада. Приготовьте лимонный курд: все ингредиенты перемешайте венчиком до однородности. Налейте смесь в сотейник и поставьте на средний огонь. Доведите смесь до консистенции соуса, постоянно взбивая венчиком. Следите, чтобы дно не подгорело. Масса должна посветлеть и стать кремообразной. Если хотите сделать курд более нежным, то добавьте к нему взбитые сливки (33% жирности). Но при этом курд должен быть охлажденным как минимум до комнатной температуры.

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