Сливочное мороженое с лимонным курдом: рецепт от Каролины Залевской
05.07.2021
В финале «МастерШеф» подростки упорно боролись за статус суперфиналистов. В одном из финальных конкурсов Каролина Залевская поразила судей своим невероятным мороженым, которое было признано лучшим за всю историю «МастерШеф». Читайте в нашем материале этот легендарный пошаговый рецепт сливочного мороженого с лимонным курдом от Каролины Залевской.
Больше по теме: Сорбет из банана: рецепт приготовления в домашних условиях
Ингредиенты для мороженого:
- маскарпоне (или любой другой мягкий сыр) — 250 г
- сливки 33% жирности — 150 мл
- сахарная пудра — примерно 60 г или по вкусу
- ванильный сахар — 1 пакетик
Ингредиенты для лимонного курда:
- лимонный сок — 60 мл
- желтки — 2 шт.
- сахар — 25 г
Способ приготовления:
- Приготовьте мороженое: все компоненты взбейте до состояния крема. Отправьте смесь в мороженицу. Если ее нет, то выложите смесь в емкость и поставьте в морозильную камеру, периодически перемешивая. Так как масса густая, то мороженое застынет довольно быстро.
- Вариации мороженого: по желанию можете добавить к смеси измельченную мяту, порезанные ягоды или кусочки шоколада.
- Приготовьте лимонный курд: все ингредиенты перемешайте венчиком до однородности. Налейте смесь в сотейник и поставьте на средний огонь. Доведите смесь до консистенции соуса, постоянно взбивая венчиком. Следите, чтобы дно не подгорело. Масса должна посветлеть и стать кремообразной.
- Если хотите сделать курд более нежным, то добавьте к нему взбитые сливки (33% жирности). Но при этом курд должен быть охлажденным как минимум до комнатной температуры.
Больше по теме: Шоколадный медовик: рецепт от Каролины Залевской
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+