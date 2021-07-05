Вершкове морозиво з лимонним курдом: рецепт від Кароліни Залевської
05.07.2021
У фіналі «МастерШеф» підлітки завзято змагалися за статус суперфіналістів. В одному з фінальних конкурсів Кароліна Залевська вразила суддів своїм надзвичайним морозивом, яке було визнане найкращим за всю історію «МастерШеф». Читайте в нашому матеріалі цей легендарний покроковий рецепт вершкового морозива з лимонним курдом від Кароліни Залевської.
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Інгредієнти для морозива:
- маскарпоне (або будь-який інший м’який сир) — 250 г
- вершки 33% жирності — 150 мл
- цукрова пудра — приблизно 60 г або за смаком
- ванільний цукор — 1 пакетик
Інгредієнти для лимонного курду:
- лимонний сік — 60 мл
- жовтки — 2 шт.
- цукор — 25 г
Спосіб приготування:
- Приготуйте морозиво: всі компоненти збийте до стану крему. Відправте суміш у морозивницю. Якщо її немає, то викладіть суміш в ємність та поставте в морозильну камеру, періодично перемішуючи. Так як маса густа, то морозиво застигне досить швидко.
- Варіації морозива: за бажанням можете додати до суміші подрібнену м’яту, порізані ягоди або шматочки шоколаду.
- Приготуйте лимонний курд: всі інгредієнти перемішайте вінчиком до однорідності. Налийте суміш в сотейник та поставте на середній вогонь. Доведіть суміш до консистенції соусу, постійно збиваючи вінчиком. Стежте, щоб дно не підгоріло. Маса повинна посвітліти та стати кремоподібною.
- Якщо хочете зробити курд більш ніжнішим, то додайте до нього збиті вершки (33% жирності). Але при цьому курд має бути охолодженим як мінімум до кімнатної температури.
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