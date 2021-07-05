У фіналі «МастерШеф» підлітки завзято змагалися за статус суперфіналістів. В одному з фінальних конкурсів Кароліна Залевська вразила суддів своїм надзвичайним морозивом, яке було визнане найкращим за всю історію «МастерШеф». Читайте в нашому матеріалі цей легендарний покроковий рецепт вершкового морозива з лимонним курдом від Кароліни Залевської.

Більше на тему: Сорбет із банана: рецепт приготування в домашніх умовах

Інгредієнти для морозива:

маскарпоне (або будь-який інший м’який сир) — 250 г

вершки 33% жирності — 150 мл

цукрова пудра — приблизно 60 г або за смаком

ванільний цукор — 1 пакетик

Інгредієнти для лимонного курду:

лимонний сік — 60 мл

жовтки — 2 шт.

цукор — 25 г

Спосіб приготування:

Приготуйте морозиво: всі компоненти збийте до стану крему. Відправте суміш у морозивницю. Якщо її немає, то викладіть суміш в ємність та поставте в морозильну камеру, періодично перемішуючи. Так як маса густа, то морозиво застигне досить швидко. Варіації морозива: за бажанням можете додати до суміші подрібнену м’яту, порізані ягоди або шматочки шоколаду. Приготуйте лимонний курд: всі інгредієнти перемішайте вінчиком до однорідності. Налийте суміш в сотейник та поставте на середній вогонь. Доведіть суміш до консистенції соусу, постійно збиваючи вінчиком. Стежте, щоб дно не підгоріло. Маса повинна посвітліти та стати кремоподібною. Якщо хочете зробити курд більш ніжнішим, то додайте до нього збиті вершки (33% жирності). Але при цьому курд має бути охолодженим як мінімум до кімнатної температури.

Більше на тему: Шоколадний медовик: рецепт від Кароліни Залевської

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.