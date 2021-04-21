Игорь Мищенко на прошлой неделе покинул шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3. На кухне он начал работать еще с первого курса училища. Сейчас уже 10 лет работает шеф-поваром ресторана «Бульвар» и имеет собственную мясную лавку на рынке. Кроме того является членом аттестационной комиссии ПТУ, в котором учился. Но как изменилась жизнь мужчины после участия в самом крутом кулинарном шоу страны? Читайте прямо сейчас!

Вас очень сильно поддерживали в соцсетях после того, как вы покинули шоу. Читали комментарии о себе?

Лично я не читал, но их читала моя жена. Там не было ни одного негативного комментария, и меня это очень радовало! Если честно, я не сильно следил за различными активностями на фан-страницах, этим занимается жена (улыбается. ― Прим. ред.). 90% своей жизни я провожу на работе, но, по словам жены, меня успели полюбить фанаты шоу (улыбается. ― Прим. ред.). Сейчас меня узнают на улицах. И даже тогда, когда я иду по городу в маске, меня узнают по голосу! Люди в Мукачево фотографируются со мной, спрашивают, как дела, ― и это приятно.

Как изменилась ваша жизнь после проекта?

В плане работы ― я остался работать в «Бульваре». Пока меня устраивает и зарплата, и команда, и условия труда. Возможно, в дальнейшем я буду развиваться и переходить куда-то дальше, но пока меня все устраивает.

С кем из участников «МастерШеф. Профессионалы»-3 продолжаете общение?

Мы время от времени общаемся с Виктором, Колей, Стеллой и Лилией. Мы как были в одной группе, так и держимся.

Вы пошли бы на 4 сезон «МастерШеф. Профессионалы»?

Если честно, пока не хочу идти на следующий сезон, потому что мне достаточно этих эмоций. Мне нужно переварить то, что было на 3-м сезоне: посмотреть на ошибки, все хорошо взвесить и подготовиться. Возможно, приду через год. Такие рамки, в которые вводит тебя шоу, нельзя почувствовать нигде! 20 профессионалов, ограниченное время и конкурсы… Это было невероятное время! Наверное, приду еще раз, но позже!

Как отреагировала ваша семья, когда узнала, что вы прошли в двадцатку?

Если честно, меня на кастинг отправила жена. Она сказала: «Езжай на три месяца, на четыре, только просто езжай!» (Смеется. ― Прим. ред.). Жена была готова к этой поездке, и я морально тоже успел к ней подготовиться. Вот только на проекте я очень скучал по детям… У меня очень искреннее с ними общение: я всех обнимаю, после работы с ними играю и провожу время. А сейчас за меня радуются все. И даже самая маленькая, когда видит меня по телевизору в субботу вечером, кричит: «Папа, папа! Это же ты!». Так радуется!

Как вы думаете, чего вам не хватило для того, чтобы пройти дальше?

Я немного закрылся на проекте… Когда я столкнулся с блюдами высокой кухни, для меня это все были новые слова… Я понял, что у меня даже нет времени на то, чтобы все это учить, ведь у нас, на Закарпатье, не готовят такие блюда . Нам важно, чтобы просто все было вкусно и много. Я открыл для себя множество новых техник, инструментов и блюд. Но долгое время не сдавался, учился и работал над собой. Но этого было недостаточно для того, чтобы пройти дальше. Мне нужно было быть целенаправленнее и смелее. Возможно, если бы я больше верил в себя, я бы прошел дальше.

Что вы порекомендовали бы участникам, мечтающим попасть в двадцатку?

Нужно учить хорошо классику и быть собой. Не бойтесь идти и делать какие-то невероятные вещи. Экспериментируйте, учитесь и обязательно идите в следующий сезон!

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