Сегодня, 17 апреля, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидели долгожданный 11 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем удивляли участники в одиннадцатом выпуске? Читайте прямо сейчас!

В начале первого конкурса участники составляли рейтинг лучших шефов сезона. Коллективным мнением, участники определяли, кто из них является сильнейшим по кулинарном умению. Так, самой сильной участницей определили Элеонору, а слабым — Руслана Яковлева.

Шефы ставили ставки друг на друга, и тут на помощь приходили номера шефов, ведь именно они становились не только личными оценками, но и коэффициентами для ставок. Когда наступало время, каждый участник выбирал одну коробку-загадку. Под ней — названия блюд, которые нужно было приготовить. Каждый имел возможность посмотреть на названия блюд соперника, сопоставить с коэффициентом участника и сделать свою ставку. Чем больше коэффициент — тем больше участник зарабатывал денег. У каждого был свой стартовый капитал в размере 20 шефов. Как ими распоряжаться — решали участники. Они могли поставить все шефы на одного человека, или делить свои ставки на всех участников частями.

Шефам нужно было внимательно продумать свою стратегию, чтобы минимизировать риски и не получить черного фартука. Те блюда, которые были приготовлены идеально, приносили их «бенгерам» деньги. А если ставка не принималась, то деньги оставались в букмекера — Ольги Мартыновской. У участников было 2 раунда по 30 минут. Проигрывали те участники, которые зарабатывали наименьшую сумму. Так, по итогам первого конкурса, в лидеры выбился Руслан Яковлев из 330 шефами. А вот Николай Мигаль выиграл всего 88 шефов. Именно поэтому Николай получил в первом конкурсе черный фартук.

Во втором задании кухня «МастерШеф. Профессионалы»-3 превратилась в галерею искусств! Участники разделились на пары и создали сеты из четырех блюд: зима, весна, лето и осень. Задача была не просто приготовить сезонную пищу, но и передать яркие цвета и красивые сочетания, благодаря которым судьи сами узнавали, где какой сет. Кто удивил парной работой, а кто попрощался с мечтой, надев черный фартук?

По итогам конкурса, лучше всех со своими сетами справились Виктор и Николай. А вот Николай Мигаль, Лидия, Игорь и Влад передали художественные веяния хуже, потому надели на себя черные фартуки.

На конкурсе черных сегодня боролись: Лидия, Николай, Игорь и Влад. У каждого участника под коробками было по 5 банок различной емкости. Задача участников — создать изысканные блюда, которые не испортятся и за неделю. Шефам нужно было доказать, что даже законсервированное блюдо можно превратить в изысканный ужин. Участникам нужно было приготовить и закатать в банки 3 разных блюда. Или одно, которое состоит из трех отдельных элементов.

На эту задачу судьи выделили участникам 1,5 часа. Все шефы, кроме Игоря, справились с поставленной задачей хорошо. И хотя блюда Игоря были приготовлены на хорошем уровне, все же, для длительного хранения в банках они не предназначались.

Именно поэтому, в 11 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 проект покинул Игорь Мищенко.

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