Сьогодні, 17 квітня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачили довгоочікуваний 11 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивували учасники в одинадцятому випуску? Читайте просто зараз!

На початку першого конкурсу учасники складали рейтинг найкращих шефів сезону. Колективною думкою, учасники визначали, хто з них є найсильнішим по кулінарному вмінню. Так, найсильнішою учасники визначили Елеонору, а найслабшим – Руслана Яковлєва.

Шефи ставили ставки один на одного, і тут на допомогу приходили номери шефів, Адже саме вони ставали не лише особистими оцінками, а й коефіцієнтами для ставок. Коли наставав час, кожен учасник обирав одну коробку-загадку. Під нею – назви страв, які потрібно було приготувати. Кожен мав можливість подивитися на назви страв суперника, зіставити з коефіцієнтом учасника та зробити свою ставку. Чим більший коефіцієнт – тим більше учасник заробляв грошей. У кожного був свій стартовий капітал у розмірі 20 шефів. Як ними розпоряджатися – вирішували учасники. Вони могли поставити всі шефи на одну людину, або робити свої ставки на всіх учасників частинами.

Шефам потрібно було уважно продумати свою стратегію, аби мінімізувати ризики та не отримати чорного фартуха. Ті страви, що були приготовлені ідеально, приносили їхнім «бенгерам» гроші. А якщо ставка не приймалася, то гроші залишалися в букмекера – Ольги Мартиновської. В учасників було 2 раунди по 30 хвилин. Програвали ті учасники, які заробляли найменшу суму. Так, за підсумками першого конкурсу, у лідери вибився Руслан Яковлєв з 330 шефами. А от Микола Мигаль виграв всього 88 шефів. Саме тому саме Микола отримав у першому конкурсі чорний фартух.

У другому завданні кухня «МастерШеф. Професіонали»-3 перетворилася на галерею мистецтв! Учасники поділилися на пари і створили сети з чотирьох страв: зима, весна, літо і осінь. Завдання було не просто приготувати сезонну страву, а й передати яскраві кольори і красиві поєднання, завдяки яким судді самі дізнавалися, де який сет. Хто здивував парною роботою, а хто попрощався з мрією, надівши чорний фартух?

За підсумками конкурсу, найкраще зі своїми сетами впоралися Віктор та Микола. А от Микола Мигаль, Лідія, Ігор та Влад передали мистецькі віяння найгірше, тому одягнули на себе чорні фартухи.

На конкурсі чорних сьогодні боролися: Лідія, Микола, Ігор та Влад. У кожного учасника під коробками було по 5 банок різної ємності. Завдання учасників – створити вишукані страви, які не зіпсуються і за тиждень. Шефам потрібно було довести, що навіть законсервовану страву можна перетворити у вишукану вечерю. Учасникам потрібно було приготувати та закатати у банки 3 різні страви. Або ж одну, яка складається з трьох окремих елементів.

На це завдання судді виділили учасникам 1,5 години. Всі шефи, крім Ігоря, впоралися із поставленим завданням добре. І хоч страви Ігоря були приготовані на хорошому рівні, все ж, для довготривалого зберігання в банках вони не призначалися.

Саме тому, в 11 випуску шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 проєкт покинув Ігор Міщенко.

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