Ігор Міщенко минулого тижня залишив шоу «МастерШеф. Професіонали»-3. На кухні він почав працювати ще з першого курсу училища. Зараз уже 10 років працює шеф-кухарем ресторану «Бульвар» і має власну м’ясну крамницю на ринку. Крім того є членом атестаційної комісії ПТУ, у якому навчався. Та як змінилося життя чоловіка після участі в найкрутішому кулінарному шоу країни? Читайте просто зараз!

Вас дуже сильно підтримували в соцмережах після того, як ви залишили шоу. Читали коментарі про себе?

Особисто я не читав, але їх читала моя дружина. Там не було жодного негативного коментаря, і мене це дуже радувало! Якщо чесно, я не сильно слідкував за різноманітними активностями на фан-сторінках, цим займається жінка (усміхається. — Прим. ред.). 90 % свого життя я проводжу на роботі, але, за словами жінки, мене встигли полюбити фанати шоу (усміхається. — Прим. ред.). Зараз мене впізнають на вулицях. І навіть тоді, коли я йду по місту в масці, мене впізнають по голосу! Люди в Мукачеві фотографуються зі мною, питають, як справи, — і це приємно.

Як змінилося ваше життя після проєкту?

У плані роботи ― я залишився працювати у «Бульварі». Поки що мене влаштовує і зарплата, і команда, і умови праці. Можливо, в подальшому я буду розвиватися і переходити кудись далі, але поки що мене все влаштовує.

З ким із учасників «МастерШеф. Професіонали»-3 продовжуєте спілкування?

Ми час від часу спілкуємося з Віктором, Колею, Стеллою і Лілією. Ми як були в одній групі, так і тримаємося.

Ви пішли б на 4 сезон «МастерШеф. Професіонали»?

Якщо чесно, поки не хочу йти на наступний сезон, бо мені достатньо цих емоцій. Мені потрібно переварити те, що було на 3-му сезоні: подивитися на помилки, все добре зважити і підготуватися. Можливо, прийду через рік. Такі рамки, у які вводить тебе шоу, не можна відчути ніде! 20 професіоналів, обмежений час і конкурси… Це був неймовірний час! Напевно, прийду ще раз, але пізніше!

Як відреагувала ваша сім’я, коли дізналася, що ви пройшли до двадцятки?

Якщо чесно, мене на кастинг відправила жінка. Вона сказала: «Їдь на три місяці, на чотири, лише просто їдь!» (Сміється. — Прим. ред.). Дружина була готова до цієї поїздки, і я морально теж встиг до неї підготуватися. От тільки на проєкті я дуже сумував за дітьми… У мене дуже щире з ними спілкування: я всіх обіймаю, після роботи з ними граюсь і проводжу час. А зараз за мене радіють усі. І навіть найменша, як бачить мене по телевізору в суботу ввечері, кричить: «Тато, тато! Це ж ти!». Так радіє!

Як ви думаєте, чого вам не вистачило для того, щоб пройти далі?

Я трішки закрився на проєкті… Коли я зіткнувся зі стравами високої кухні, для мене це все були нові слова… Я зрозумів, що в мене навіть немає часу на те, аби все це вчити, адже у нас, на Закарпатті, не готують такі страви. Нам важливо, аби просто все було смачно і багато. Я відкрив для себе купу нових технік, інструментів і страв. Але довгий час не здавався, вчився і працював над собою. Та цього було недостатньо для того, аби пройти далі. Мені потрібно було бути цілеспрямованішим і сміливішим. Можливо, якби я більше вірив у себе, я би пройшов далі.

Що ви порекомендували б учасникам, які мріють потрапити у двадцятку?

Потрібно вчити добре класику і бути собою. Не бійтеся йти і творити якісь неймовірні речі. Експериментуйте, вчіться і обов’язково йдіть у наступний сезон!

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