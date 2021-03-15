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Пирожное «Шу»: рецепт от Ефима Кравченко

15.03.2021

«Шу» – это круглые пирожные из заварного теста. Универсальным рецептом, с которым справиться любая хозяйка, поделился участник «МастерШеф. Профессионалы»-2 Ефим Кравченко. Примечательно, что рецепт теста идеально подходит и для другого десерта – эклера. Пошаговый рецепт приготовления пирожного «Шу» читайте в материале. 

Ингредиенты для штройзеля:

  • мука – 60 г
  • миндальная мука – 60 г 
  • сахар кассонад – 120 г
  • сливочное масло – 100 г

Приготовление: 

  1. В чаше миксера насадкой «лист» смешайте до однородности  кубики холодного сливочного масла с сухими ингредиентами. 
  2. Раскатайте между двумя листами пергамента штройзель до толщины 2 мм и заморозьте. 
  3. На замороженном пласте штройзеля вырежьте диски, согласно размерам шу. 
  4. Оставьте в морозилке до использования.

Ингредиенты для заварного теста: 

  • вода – 125 мл
  • молоко – 125 мл
  • соль – 5 г
  • сахар – 12 г 
  • сливочное масло – 100 г 
  • мука – 165 г 
  • яйца – 200–250 г  

Приготовление: 

  1. В сотейнике доведите до кипения воду, молоко, соль и сахар, и нарезанное кубиками сливочное масло.
  2. Снимите с огня. Добавьте просеянную муку одним приемом. Смешайте до однородности с помощью деревянной лопатки.  
  3. Верните на огонь и просушите тесто в течении нескольких минут, постоянно помешивая. 
  4. Тесто остудите до 50 градусов. 
  5. Добавьте яйца в несколько приемов. Каждый раз перемешивайте массу до полной однородности. Количество яиц может варьироваться от указанного веса, в зависимости от сорта муки. 
  6. Сделайте разметку из муки на перфорированном ковре, чтобы пирожные получились одинакового размера. 
  7. Отсадите шу согласно вашей разметке и накройте диском из штройзеля, по размеру разметки. 
  8. Поставьте противень с отсаженными шу в предварительно разогретую духовку до 250 градусов и выключите. 
  9. Оставьте шу в выключенной духовке на протяжении 15–20 минут, дав сформироваться изделию. 
  10. По истечению времени, включите духовку на 165 градусов. 
  11. Выпекайте еще 10–20 минут. Во время выпечки духовку не открывать! 
  12. Готовые шу оставьте остывать на решетке.

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Ингредиенты для заварного крема с ванилью:

  • молоко – 500 мл
  • ваниль – 1 стручок
  • сахар – 110 г
  • желтки – 100 г 
  • крахмал – 20 г
  • мука – 20 г
  • сливочное масло – 250 г

Приготовление:

  1. В сотейнике нагреть молоко с ванилью. 
  2. В миске растереть желтки с сахаром, после добавить муку и крахмал. 
  3. Молоко довести до кипения. Вылить половину горячего молока на желтки. Размешать. 
  4. Вернуть все яично-молочную смесь ко второй половине молока в сотейник. 
  5. Заварить крем до исчезновения привкуса крахмала. Снять с огня. 
  6. Переложить в миску и накрыть пленкой в контакт. 
  7. Когда крем будет температурой 40 градусов — ввести холодное сливочное масло. Размешать до однородности. 
  8. Оставить крем в холодильнике на сутки. Перед использованием взбить.

Ингредиенты для малинового конфи: 

  1. малиновое пюре – 200 г
  2. сахар – 60 г
  3. крахмал – 10 г

Приготовление:

  1. Смешать все ингредиенты и заварить до исчезновения привкуса крахмала.
  2. Начинить готовые пирожные заварным кремом и малиновым конфи с помощью кондитерского мешка. 

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