«Шу» – это круглые пирожные из заварного теста. Универсальным рецептом, с которым справиться любая хозяйка, поделился участник «МастерШеф. Профессионалы»-2 Ефим Кравченко. Примечательно, что рецепт теста идеально подходит и для другого десерта – эклера. Пошаговый рецепт приготовления пирожного «Шу» читайте в материале.

Ингредиенты для штройзеля:

Приготовление:

Оставьте в морозилке до использования.

Раскатайте между двумя листами пергамента штройзель до толщины 2 мм и заморозьте.

В чаше миксера насадкой «лист» смешайте до однородности кубики холодного сливочного масла с сухими ингредиентами.

Ингредиенты для заварного теста:

Приготовление:

В сотейнике доведите до кипения воду, молоко, соль и сахар, и нарезанное кубиками сливочное масло.

Снимите с огня. Добавьте просеянную муку одним приемом. Смешайте до однородности с помощью деревянной лопатки.

Верните на огонь и просушите тесто в течении нескольких минут, постоянно помешивая.

Тесто остудите до 50 градусов.

Добавьте яйца в несколько приемов. Каждый раз перемешивайте массу до полной однородности. Количество яиц может варьироваться от указанного веса, в зависимости от сорта муки.

Сделайте разметку из муки на перфорированном ковре, чтобы пирожные получились одинакового размера.

Отсадите шу согласно вашей разметке и накройте диском из штройзеля, по размеру разметки.

Поставьте противень с отсаженными шу в предварительно разогретую духовку до 250 градусов и выключите.

Оставьте шу в выключенной духовке на протяжении 15–20 минут, дав сформироваться изделию.

По истечению времени, включите духовку на 165 градусов.

Выпекайте еще 10–20 минут. Во время выпечки духовку не открывать!