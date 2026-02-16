Проєкти
К.О.Д

Поповнення в департаменті та кардинальні зміни: дивіться прем’єру детективу К.О.Д. вже скоро на СТБ

16.02.2026

У нових серіях серіалу К.О.Д. на героїв чекають заплутані розслідування, неочікувані повороти та небезпечні рішення, які змінять усе. Кожна справа — це складна головоломка, де правда ховається за деталями, а ціна помилки надто висока. Дізнайтеся про кардинальні зміни та поповнення команди експертів і які особисті таємниці буде розкрито. Дивіться нові серії гостросюжетного детективу К.О.Д. вже скоро на СТБ.

Video: Серіал К.О.Д.: дивіться незабаром на СТБ


Скоро розпочнеться серіал К.О.Д. Дізнайтеся, що чекає на глядачів у серіалі К.О.Д. вже зараз

