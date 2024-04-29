З фронту на зйомку: у серіалі «К.О.Д» з’явиться актор, що служить у ЗСУ

Вже сьогодні у детективному серіалі «К.О.Д» знову з’явиться судмедексперт Григорій Важинський. Не пропустіть о 20:00 на улюбленому телеканалі СТБ нові серії.

Актор Руслан Коваль, який виконує роль Важинського, боронить українців від зла і у реальному житті, адже з перших днів повномасштабного вторгнення він служить у ЗСУ. Тим не менш, Руслану вдалося за час своєї короткої відпустки встигнути на знімальний майданчик та знятися для кількох епізодів «К.О.Д».

«Про те, що зйомки потроху відновлюються і що наша команда знімає новий серіал, я дізнався вже на Донецькому напрямку. І дуже зрадів, що навіть у такий складний час індустрія живе. На жаль, поєднувати зйомки і службу в армії неможливо, бо відпустки вкрай короткі і рідкісні. Але я вдячний команді, що адаптувала знімальний графік під мою відпустку та дала змогу хоч трохи часу провести, займаючись улюбленою справою», — згадує актор.

Не пропустіть нові серії детективу «К.О.Д» вже сьогодні о 20:00 на улюбленому телеканалі СТБ.

Перші серії «К.О.Д» дивіться тут.

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