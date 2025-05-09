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К.О.Д

Розкрий справу разом із «К.О.Д.»: проходь квіз і вигравай призи від СТБ та MEGOGO!

09.05.2025

Улюблений детективний серіал «К.О.Д.» повернувся з новими серіями та подарунками для відданих глядачів СТБ! Відтепер кожен може стати частиною розслідування разом зі спецпідрозділом і отримати шанс виграти круті призи. Деталі квізу — читайте в матеріалі STB.UA.

«К.О.Д.»: проходь квіз і вигравай призи від СТБ та MEGOGO

Криміналістичний оперативний департамент продовжує розплутувати найскладніші справи, аби жоден злочин не залишився непокараним. З понеділка по четвер о 20:00 вмикай нові епізоди на СТБ та MEGOGO, проходь квіз паралельно з героями та змагайся за брендовані горнятка, шопери від СТБ і місяць передплати MEGOGO! Хто швидше розкриє справу — «К.О.Д.» чи ти?

Пройди квіз просто зараз за посиланням.

Це інтерактивна історія, створена у партнерстві з MEGOGO — перевір свою інтуїцію та уважність і вигравай.

«К.О.Д.»: проходь квіз і вигравай призи від СТБ та MEGOGO

Акція проводитиметься з 12 травня 2025 року по 21 травня 2025 року (обидві дати включно). Оголошення переможців відбудеться 26 травня 2025 року після 15:00 на сайті STB.UA.

ПРАВИЛА УЧАСТІ В АКЦІЇ «К.О.Д.»

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