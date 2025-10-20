Премʼєра 3 сезону серіалу К.О.Д.: що чекає на глядачів у новому сезоні

Прем’єра 3 сезону серіалу К.О.Д. – дивіться з 20 жовтня 2025 на СТБ

20 жовтня о 20:00 на телеканалі СТБ — прем’єра 3 сезону гостросюжетного детективного серіалу «К.О.Д.» (Криміналістично-оперативний департамент). Нові персонажі, глибші сюжетні лінії та ще більше напруги — у новому сезоні команда КОДу знову виходить на боротьбу зі злочинністю.

У новому сезоні до команди Косач доєднаються нові герої. Серед них оперативниця Богдана Райт, яка повертається із США після непростого розлучення, та експерт-криміналіст Лук’ян Стриж — молодий, екстраталановитий та амбіційний. Але до цього переліку якостей нового співробітника додається і дуже сумнівне минуле.

Також глядачі познайомляться з новою судмедексперткою — Вірою Сумською. А на улюбленицю фанатів «К.О.Д.» Небесну чекають дуже важкі випробування: небезпечна хвороба змусить робити непростий вибір, що поставить під питання її подальшу роботу в команді.

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Олександр Форманчук, Олексій Суровцев, Олександр Боднар, Ірина Мордусенко, Міла Римар, Альберт Малик, Анна Волошина, Роман Муленко, Наталія Телли, Альбіна Перерва, Маргарита Баласанян, Маркіян Мірошниченко, Олександр Греков, Станіслав Крушинський, Олена Вознесенська, Ірина Бубякіна, Руслан Коваль, Олександр Мавріц.

Виробництво — SPACE Production спільно з телеканалом СТБ.

