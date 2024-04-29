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К.О.Д

С фронта на съемку: в сериале «К.О.Д» появится актер, служащий в ВСУ

29.04.2024

Уже сегодня в детективном сериале «К.О.Д» снова появится судмедэксперт Григорий Важинский. Не пропустите в 20:00 на любимом телеканале СТБ новые серии.

В сериале «К.О.Д» появится актер, служащий в ВСУ

Актер Руслан Коваль, играющий роль Важинского, защищает украинцев от зла и в реальной жизни, ведь с первых дней полномасштабного вторжения он служит в ВСУ. Тем не менее, Руслану удалось за время своего короткого отпуска успеть на съемочную площадку и сняться для нескольких эпизодов К.О.Д.

В сериале «К.О.Д» появится актер, служащий в ВСУ

«О том, что съемки понемногу возобновляются и наша команда снимает новый сериал, я узнал уже на Донецком направлении. И очень обрадовался, что даже в столь сложное время индустрия живет. К сожалению, совмещать съемки и службу в армии невозможно, потому что отпуски крайне коротки и редки. Но я благодарен команде, которая адаптировала съемочный график под мой отпуск и дала возможность хоть немного времени провести, занимаясь любимым делом», — вспоминает актер.

В сериале «К.О.Д» появится актер, служащий в ВСУ

Не пропустите новые серии детектива «К.О.Д» уже сегодня в 20:00 на любимом телеканале СТБ.

Первые серии «К.О.Д» смотрите здесь.

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