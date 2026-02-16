Сериал К.О.Д.: смотрите скоро на СТБ

Пополнение в департаменте и кардинальные изменения: смотрите премьеру детектива К.О.Д. уже скоро на СТБ

В новых сериях сериала К.О.Д. героев ждут запутанные расследования, неожиданные повороты и опасные решения, которые изменят все. Каждое дело — это сложная головоломка, где правда скрывается за деталями, а цена ошибки слишком высока. Узнайте о кардинальных изменениях и пополнении команды экспертов, а также о том, какие личные тайны будут раскрыты. Смотрите новые серии остросюжетного детектива К.О.Д. уже скоро на СТБ.