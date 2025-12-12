Холостяк 14 сезон 9 випуск дивитись онлайн від 12.12.2025

Випуск 9 | 12.12.2025 | Сезон 14

Знайомство з родиною – це важливий етап будь-яких стосунків, адже піднімає їх на новий рівень довіри. Які нові грані героїнь відкриє Тарас Цимбалюк, спілкуючись із їхніми рідними й друзями? Дивіться онлайн романтичний проєкт Холостяк 14 сезон 9 випуск від 12.12.2025.

У 9 випуску проєкту Холостяк Тарас відвідає три міста, щоб ближче познайомитися з родинами героїнь. Спочатку чоловік відвідає Хмельницький, рідне місто Іри й Надін, де кожна покаже йому свою частину життя. Як Тарас відкриє для себе інший бік Іри під час спілкування з її мамою? І як Надін покаже Тарасові шлях до емоційного вивільнення перед важливою розмовою з її батьками? Дивіться онлайн проєкт СТБ Холостяк 14 сезон 9 випуск від 12.12.2025 на сайті СТБ.

