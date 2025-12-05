Холостяк 14 сезон 8 випуск дивитись онлайн від 05.12.2025

Проєкти
Холостяк Випуск 8 Холостяк 14 сезон випуск 8 від 05.12.2025
Випуск 8 | 05.12.2025 | Сезон 14

Тиждень п’яти мов кохання у проєкті Холостяк відкриє нові сторони героїнь і Тараса! Чи будуть збігатися їхні способи проявляти почуття? Чи зможуть вони почути одне одного там, де слова вже не працюють? Дивіться онлайн проєкт Холостяк 14 сезон 8 випуск від 05.12.2025 на сайті СТБ.

Минулого тижня Тарас Цимбалюк запросив Оксану та Олю на танцювальне побачення, аби вони змогли позбутися скутості та показати себе справжніх. Рух, ритм і близькість відкривають те, що не завжди можна сказати словами. Але чи зможуть вони відкритися Тарасу по-справжньому? Дивіться проєкт Холостяк 2025.

Також у героїнь і Тараса буде шанс проявити турботу й увагу через подарунок-символ, адже вони зіграють у Таємного Санту. Хто, немов за іронією долі, витягнув своє ім’я? І які подарунки підготують Холостяк і дівчата? Дивіться онлайн романтичний проєкт Холостяк 14 сезон 8 випуск від 05.12.2025.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 7 випуск від 28.11.2025

