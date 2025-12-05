Холостяк 14 сезон 8 випуск: як пройшов тиждень від 05.12.2025

Тиждень мов кохання: як пройшов 8 випуск «Холостяк-14» від 05.12.2025

Восьмий випуск романтичного реаліті «Холостяк-14» на СТБ був присвячений мовам кохання — способам, якими люди виражають тепло, прихильність і турботу. П’ять мов кохання включають: слова, якісний час разом, подарунки, дотики та дії. Саме тому Тарас вирішив присвятити тиждень цій темі, щоб краще зрозуміти дівчат і побачити, як вони проявляються у стосунках. Як минув 8 випуск «Холостяк-14» від 05.12.2025 — читайте на STB.UA.

Як пройшов 8 випуск проєкту «Холостяк-14» від 5 грудня

Після повернення героїв з Карпат Тарас запросив на спільне побачення Олю та Оксану, адже в нього залишилися питання щодо їхньої відкритості та емоційної включеності в спілкування.

«Одна з мов кохання — дотики. Я хочу, щоб дівчата, яким важко розкриватися, через тактильність показали себе справжніми», — сказав Тарас.

Побачення відбулося у танцювальній студії, адже саме танець дозволяє відчути людину без слів. До героїв запросили професійних хореографів, які допомагали їм розкриватися через рухи та дотики.

Тарас помітив різницю в поведінці дівчат: «Мені було приємніше контактувати з Оксаною, бо вона проявляла тактильність. Оля ж була більш затиснутою».

Після заняття Тарас вирішив продовжити побачення у Філармонії, де вони танцювали вивчений танець просто на сцені — у порожньому залі, що додало моменту особливої чуттєвості.

Після танцю Холостяк влаштував дівчатам спільну вечерю просто на сцені Філармонії.

На особистій розмові з Олею Тарас говорив м’яко, але відверто. Він визнав, що попри всі спроби зблизитися, Оля не йде на контакт, і здавалося, ніби між ними постійно стояла невидима стіна, яка не дозволяє їм знайти спільну органіку.

«Я дуже ціную час кожної з вас, навіть більше, ніж свій. І я не бачу сенсу тебе затримувати, якщо ти не відкриваєшся так, як тобі самій би хотілось», — сказав Тарас.

Це рішення далося йому непросто — в очах читалася повага, а в голосі звучала щирість, з якою він відпускав дівчину. Оля на прощання сказала: «Бажаю тобі не заплутатись».

Повернувшись до Оксани, Тарас повідомив, що Оля покинула проєкт. Проте їхня розмова теж виявилася непростою: Тарас зізнався, що поруч із ним Оксана ніби «замикається», хоч у будинку вона зовсім інша — жива, легка, відкрита.

«Не знаю, чи маю я право витрачати твій час, а ти — мій», — сказав він.

Після розмови Холостяк прийняв непросте рішення – попрощатися з Оксаною.

Після побачення Тарас вирішив завітати в будинок до дівчат та повідомити про своє рішення й запропонував зіграти у Таємного Санту. Дівчата наосліп витягували з коробки ім’я тієї, для кого мають підготувати персональний подарунок до Церемонії троянд.

Також Тарас запросив на побачення Настю, а Дарʼї запропонував придумати ідею для свого індивідуального побачення та передати її Григорію Решетнику.

На зустрічі з Настею Тарас вирішив показати їй свої улюблені місця в Києві, перетворивши прогулянку на побачення, присвячене мові кохання — словам.

Він приніс два блокноти, щоб вони записували слова, які асоціюються з моментами, прожитими разом протягом вечора.

Після прогулянки Тарас запросив Настю до книгарні — не читати, а намалювати спільну картинку, свій творчий підсумок побачення. Завершилася зустріч ніжним і щирим поцілунком.

Поки Тарас і Настя були на побаченні, Гриша запросив у будинок до дівчат сексологиню та психологиню Святославу Федорець для чергової сесії «Жіночого клубу». Дівчата визначали свої сильні та слабкі сторони у стосунках і сексуальності, записуючи їх на картках.

Після сесії Гриша приніс запрошення на групове побачення для Іри, Надін та Ірини. У записці Тараса написав «Не важливо, скільки часу — важливо, як ми його проводимо».

Продовжуючи тиждень мов кохання, Тарас для побачення з Ірою, Надін та Іриною обрав мову якісного часу разом.

Він запросив Іру, Надін та Ірину покататися на флайборді — водному атракціоні, де можна відчути політ у повітрі. Після інструктажу Тарас по черзі «літав» із кожною героїнею, намагаючись відчути їхню енергію та емоційність.

Після флайборду Холостяк запропонував продовжити вечір у більш домашній атмосфері й поїхати до будинку дівчат, щоб разом приготувати вечерю.

Коли вони з Ірою залишилися наодинці, Тарас увімкнув їхній «саундтрек Карпат» — запис, що вони створили разом минулого тижня. Мелодія повернула спогади, і Ірочка не стримала сліз. Тарас обійняв її ніжно й упевнено. Їхня близькість природно переросла в тихий, чуттєвий поцілунок, який став важливим кроком у розвитку їхніх стосунків.

Згодом Тарас провів теплі розмови і з Надін, і з Іриною. Кожна з дівчат по-своєму відкривалася йому, ділилася тим, що хвилює, і тим, що надихає. У цих розмовах Тарас намагався відчути внутрішній світ кожної з них та зрозуміти, наскільки органічно складається їхній зв’язок.

Вечеря завершилася атмосферою затишку та взаємної довіри. Подякувавши дівчатам за проведений час, Тарас передав запрошення на індивідуальне побачення Дар’ї — той самий момент, якого вона так давно чекала.

Побачення Тараса та Дар’ї пройшло на виноробні, де вони дегустували різні сорти вина. Під час побачення Холостяк запропонував дівчині написати на папірцях свої бажання та закоркувати їх у пляшці.

Після дегустації вони вечеряли, багато спілкувалися про батьків, партнерство, майбутнє. Побачення вийшло дуже атмосферним та цікавим – саме таким, як хотіла цього Дарʼя.

А як пройшла Церемонія троянд та хто з дівчат покинув проєкт у 8 випуску від 05.12.2025 – читайте в нашому матеріалі.

