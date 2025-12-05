Неделя языков любви: как прошел 8 выпуск «Холостяк-14» от 05.12.2025
05.12.2025
Обзор платьев из красной Церемонии роз «Холостяк-14», созданных в коллаборации с ONE BY ONE
Кто покинул «Холостяк-14» в 8 выпуске от 05.12.2025
Восьмий випуск «Холостяка»: тиждень мов кохання
Ювелирные образы и подарки от SOVA в седьмом эпизоде проекта «Холостяк-14»
Атмосфера Карпат, гуцульские обряды и искренность чувств: как прошел седьмой выпуск «Холостяк-14» от 28 ноября
Кто покинул «Холостяк-14» в 7 выпуске от 28.11.2025