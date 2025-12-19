Холостяк 14 сезон 10 випуск дивитись онлайн від 19.12.2025

Випуск 10 | 19.12.2025 | Сезон 14

Настав час для знайомства героїнь із родиною Тараса Цимбалюка! Які улюблені місця дитинства покаже Холостяк дівчатам? Дивіться онлайн проєкт СТБ Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025 на сайті СТБ.

Для Тараса Цимбалюка знайомство героїнь із родиною – це дуже важливий крок, адже для нього шлюб батьків є прикладом для наслідування. Саме тому Холостяк запрошує Надін, Іру та Настю до Корсуня-Шевченківського, де минуло його дитинство і сформувалися життєві цінності. Кожна зустріч матиме для Тараса особливу вагу, адже поруч будуть найрідніші люди, чия думка для нього справді важлива. Яке особливе для себе місце Тарас покаже Ірі? Чим несподівано завершиться його прогулянка з Надін рідною школою? І що розповідатиме батько Тараса Василь Васильович Насті під час екскурсії містом? Дивіться онлайн романтичний проєкт Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025.

