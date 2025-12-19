Холостяк 14 сезон 10 випуск: як пройшов тиждень від 19.12.2025

Тиждень знайомства з родиною Тараса Цимбалюка: як пройшов 10 випуск «Холостяка-14» від 19.12.2025

Фінал романтичного реаліті «Холостяк» на СТБ вже зовсім близько. Попереду — один із найвідповідальніших і найемоційніших етапів проєкту: знайомство дівчат з батьками та рідними Тараса Цимбалюка. Саме цього тижня кожна з героїнь отримала шанс побачити Холостяка у його рідному середовищі — там, де формувався його характер, цінності та погляди на життя. Як пройшов 10 випуск реаліті «Холостяк-14» від 19.12.2025 та якими були знайомства героїнь з родиною Тараса — читайте на STB.UA.

Як пройшов 10 випуск «Холостяк-14» від 19 грудня

Першою до Корсуня-Шевченківського на знайомство з батьками Холостяка вирушила Ірина.

«Я ніколи раніше не була в Корсуні. Цікаво подивитися на місця, де Тарас жив і зростав. Але, звісно, є хвилювання перед знайомством з батьками», — зізнається дівчина.

Тарас зустрів Ірочку в місті й одразу повів туди, де для нього починається дім — на родинний город сімʼї Цимбалюків. Саме там пару першою зустріла мама Холостяка — Тетяна Василівна.

«Ідея привести Ірочку на город зовсім не романтична. Але її навряд хтось ще кликав на таке побачення. До того ж у дитинстві я величезну кількість часу проводив саме тут», — поділився Тарас.

Замість традиційних розмов за столом Тетяна Василівна запропонувала Ірі та Тарасу разом викопати картоплю. Такий початок знайомства несподівано став дуже символічним. Під час розмови Ірина згадала власне дитинство, адже багато часу проводила з бабусею на городі. «Моя сімʼя залишилася саме в тих спогадах про город», — зізналася дівчина.

Мама Холостяка поділилася, що для їхньої родини город — це не про роботу, а про спільний час і внутрішній спокій.

Згодом Тетяна Василівна запросила Ірину нарвати квітів удвох. У щирій розмові вона розпитувала про освіту дівчини, її заняття, рішення прийти на проєкт і почуття до Тараса. «Мені подобається мій стан поруч із ним. Подобається, що він турботливий і уважний», — відповіла Іра.

Розмова про родину та цінності несподівано вийшла дуже особистою. Ірина не змогла стримати сліз: «Я дивилася навколо і думала про бабусю, тата, Донецьк і наш город. Це все нагадало мені дім. Мені цього дуже не вистачає».

Після зворушливого моменту Тетяна Василівна поїхала додому готувати обід, а Іра з Тарасом залишилися на городі, щоб назбирати овочів для салату.

Згодом пара вирушила до батьківського дому, де на них чекала вся родина — мама, тато та старша сестра Холостяка. За вечерею говорили про вподобання Ірини, її сімʼю, а також слухали кумедні історії з дитинства Тараса. Попри хвилювання, Іра підтримувала розмову, жартувала й ділилася власними спогадами.

Пізніше дівчина окремо поспілкувалася з татом Тараса. Вони говорили про її дитинство, життя в Донецьку та родину. Чоловік, у свою чергу, розповів про дитячі захоплення сина. Також Ірина мала окрему розмову зі старшою сестрою Холостяка.

Вечір завершився на приємній ноті. Ірочка подякувала батькам Тараса та поїхала.

Наступною до Корсуня приїхала Надін. Тарас зустрів дівчину біля гімназії, де минула значна частина його дитинства.

«Ми зараз біля моєї школи, де працювали мої батьки, вчилася моя сестра. Я хочу показати тобі кілька кабінетів, які для мене особливі», — сказав Холостяк.

Пара прогулялася коридорами школи, після чого усамітнилася в кабінеті французької мови. Саме там Надін дістала конверт із фотографіями з їхньої спільної фотосесії в Хмельницькому — момент, який додав побаченню ще більше інтимності.

Коли вони вийшли на подвірʼя, на них уже чекали сестра Тараса Оля та його друг Тимур. Холостяк запропонував зіграти у волейбол. Для Надін це стало особливим моментом — у шкільні роки вона серйозно займалася цим видом спорту й навіть мріяла повʼязати з ним життя.

Дівчина пояснила правила, показала базові прийоми, після чого компанія зіграла партію волейболу. Було багато сміху, жартів і відчуття легкої, невимушеної атмосфери.

Після активного дня Надін вирушила на знайомство з батьками Тараса. Дівчина подарувала Тетяні Василівні та Василю Васильовичу скатертину: «Я знаю, що ви дуже цінуєте сімейні традиції. Хочу, щоб ви частіше збиралися всією родиною — не лише на свята».

За обідом вони говорили про почуття Надін до Тараса, її погляди на стосунки, освіту та роботу. Холостяк також показав сімʼї їхні спільні фотокартки з фотосесії, що трохи збентежило Тетяну Василівну — жінка відмовилася коментувати світлини.

Не обійшлося й без непростих запитань. Надін зізналася, що жодного разу не була на виставі за участі Тараса й не заглиблювалася в тему акторства, адже для неї Холостяк важливий передусім як людина. На думку Тетяни Василівни, дівчина, яка хоче будувати стосунки з її сином, мала б краще ознайомитися з цією значною частиною його життя.

Згодом мама Холостяка запросила Надін приготувати салат удвох. Вони говорили про бачення ідеального партнера, а після цього до розмови приєднався і тато Тараса. Він показав дівчині свою колекцію пластилінових скульптур, розповів про закладені в них символи, а також обговорив із Надін тему булінгу, впевненості в собі та стосунків з батьками.

Після насиченого дня Надін подякувала родині та попрощалася з ними.

Останньою на знайомство з родиною Тараса вирушила Анастасія.

«У нас із Настею вже була прогулянка Києвом. Тож сьогодні я вирішив показати їй Корсунь і його історичні місця», — розповів Холостяк.

Однак на локації Настю зустрів не Тарас, а його тато — Василь Васильович.

«Я хочу, щоб ви пізнали Корсунь трохи ближче. Це місто, де народився Тарас», — сказав чоловік.

Екскурсія розпочалася з Палацу культури, де неодноразово виступав і сам Тарас. Далі вони відвідали Палац Понятовського та Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник. Кожна зупинка була наповнена історіями з дитинства Холостяка та спогадами про його перші кроки до сцени.

Після екскурсії до них приєднався Тарас і запропонував поїхати до затишного деревʼяного будиночка на базі відпочинку «Дубки».

«Я довго думав, куди саме повести Настю. У Корсуні не так багато місць, де можна розслабитися всією родиною. “Дубки” — саме таке місце», — зізнався Холостяк.

На локації вже чекали мама та старша сестра Тараса. Настя подарувала Тетяні Василівні вазон «Жіноче щастя», сестрі — букет квітів, а також презентувала харківський торт від батьків.

«Ця дівчина справила на мене дуже приємне враження», — поділилася мама Холостяка.

За обідом родина згадувала, як проводила літо в «Дубках», ділилася теплими історіями та спогадами. Настя зізналася: «Я дуже щаслива, що Тарас показав це місце саме мені». А Тарас натомість відмітив, що Настя не боялася проявляти себе та бути собою в колі його сімʼї.

Згодом Тетяна Василівна запросила Анастасію на окрему розмову. Вони говорили про почуття до Тараса, попередні серйозні стосунки дівчини та емоційний стан Насті поруч із її сином.

«Мені було цікаво спілкуватися з Настею. Вона дуже цікава особистість», — підсумувала мама Холостяка.

Завершився день романтичним пікніком лише для двох. «Я хотів залишитися з нею вдвох — у всіх сенсах», — зізнався Тарас. Пара зустріла захід сонця, обіймалася та насолоджувалася моментом.

