Хто покинув Холостяк 14 у 10 випуску від 19.12.2025: хто не отримав троянду

Холостяк

Хто покинув «Холостяк-14» у 10 випуску від 19.12.2025

19.12.2025

Десятий випуск романтичного реаліті «Холостяк» на СТБ став одним із найемоційніших за весь сезон. Після знайомства дівчат із батьками Тараса Цимбалюка напруга лише зросла, адже кожна з дівчат показала себе з нового боку. Чи готовий Тарас зробити остаточний вибір і хто покинув «Холостяк-14» у 10 випуску від 19.12.2025 — читайте в матеріалі STB.UA.

Холостяк 14 сезон 10 випуск

Хто покинув «Холостяк-14» у 10 випуску від 19.12.2025

Після надзвичайно насиченого тижня та важливого етапу — знайомства дівчат із батьками — рішення для Тараса стало одним із найскладніших за весь проєкт. Кожна з дівчат відкрилася по-своєму, а почуття й сумніви лише загострилися.

«Скажу відверто, ключові речі від своїх батьків я почув за кадром. Тому я розумів, що обійтися звичайною Церемонією троянд, не можу», — зізнався Холостяк.

Саме тому Тарас вирішив відійти від традиційного формату та влаштувати Церемонію троянд з відвертими розмовами тет-а-тет з максимальною щирістю. Для Холостяка було важливо ще раз почути кожну з дівчат і поставити ті запитання, які можуть стати визначальними перед фіналом.

Холостяк-14 10 випуск

Дівчата по черзі заходили до кімнати. На столику біля Тараса лежала лише одна троянда — символ непростого вибору та відповідальності.

«Саме сьогоднішні розмови будуть тим фундаментом, з яким я підійду до фіналу цього проєкту», — наголосив Холостяк.

Холостяк 14 сезон 10 випуск

Під час розмови з Надін Тарас повернувся до складного минулого дівчини. Вони детально обговорили її стосунки з колишнім хлопцем, який вживав заборонені речовини, а також наступний досвід із чоловіком-абʼюзером, який підіймав на неї руку. Для Холостяка було важливо зрозуміти, як ці пережиті історії вплинули на Надін та її здатність будувати здорові стосунки.

Холостяк 14 сезон 10 випуск

З Іриною Тарас говорив про її емоційний стан під час знайомства з батьками. Він зізнався, що помітив: дівчина була закритою та дуже схвильованою. Окремо Холостяк порушив тему взаємин Іри з мамою, адже прагнув глибше розібратися в цій історії та зрозуміти внутрішній світ дівчини.

Холостяк 14 сезон 10 випуск

Розмова з Анастасією була зосереджена на почуттях. Тарас чесно поділився своїми сумнівами: «Інколи мені здається, що я тягнуся до тебе більше, ніж ти до мене».

У відповідь Настя запевнила, що це не так, і що вона відчуває до Тараса глибоку симпатію та щирі емоції.

Холостяк 14 сезон 10 випуск

Підсумовуючи вечір, Холостяк зізнався: «З кожною з дівчат я порушував дуже важливі теми. І сьогоднішні розмови напряму вплинуть на наші наступні зустрічі».

Після всіх відвертих діалогів Тарас ухвалив несподіване рішення — цього тижня він не готовий попрощатися з жодною з героїнь. Холостяк вручив троянду кожній дівчині.

Таким чином, у 10 випуску «Холостяк-14» від 19.12.2025 проєкт не покинула жодна з героїнь. 

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

