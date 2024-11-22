Холостяк 13 сезон 4 випуск дивитись онлайн від 22.11.2024

Выпуск 4 | 22.11.2024 | Сезон 13

Як пройде відпочинок у Карпатах і які виклики чекають на героїнь цього тижня? Дивіться в Холостяк 13 сезон 4 випуск від 22.11.2024 онлайн на сайті СТБ.

Вероніка та Олександр відправляють до Карпат в одному купе. Їх подорож сповнена романтики та відвертості. Як пройде перша ніч із Холостяком? І як інші дівчата відреагують на появу Вероніки? Атмосфера стане ще напруженішою, коли дівчина розповість про їх побачення з Олександром. Які зізнання зроблять інші героїні та чим це закінчиться?

Справжню просмажку одне одному герої влаштують на Вечорі гумору. Про що та про кого героїні жартуватимуть найчастіше? Чиї жарти виявляться найбільш влучними, а чиї ледь не доведуть до сліз? Як до цього поставиться Олександр? І які висновки зробить для себе перед Церемонією троянд. Не пропустіть у Холостяк 13 сезон 4 випуск від 22.11.2023 на СТБ.

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